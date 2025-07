Gorące lato w PlayStation Store. Trwa Letnia Wyprzedaż gier

Lato to czas wyjazdów, odpoczynku i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jeśli jednak nie lubicie panujących na zewnątrz wysokich lub niskich (patrząc teraz na termometr) temperatur, czas ten lepiej spędzić w domu. W wakacje największe platformy z grami cyfrowymi organizują swoje wyprzedaży. Kilkanaście temu podsumowywaliśmy dla Was Letnią Wyprzedaż Steam, w ramach której do kupienia były tysiące gier na PC oraz Steam Deck. Teraz przyszła pora na graczy, którzy czas wolny wolą spędzić przed telewizorem i konsolą PlayStation. Co przygotowano w ramach Letniej Wyprzedaży w PlayStation Store?

Letnia Wyprzedaż Gier w PlayStation Store. Co warto kupić?

Wyprzedaż, która właśnie wystartowała obejmuje rabaty nawet do 75%. Na liście tytułów, które przeceniono znalazły się m.in. Forza Horizon 5 Standard Edition na PS5 za 224,25 zł (25% zniżki), Grand Theft Auto V: Edycja Premium za 62,58 zł (58% zniżki), czy Red Dead Redemption 2 za 64,75 zł (75% zniżki). Jest też Elden Ring w edycji PS4 i PS5 można kupić za 155,40 zł zamiast 259 zł (40% zniżki). Niestety edycja z dodatkiem Shadow of the Erdtree nie została przeceniona. W niższej cenie możecie za to kupić STAR WARS Jedi: Ocalały na PS5 za 69,98 zł, czy EA SPORTS FC 25 Edycja Standardowa PS4 i PS5 za 77,67 zł. Nie mogło też zabraknąć jednej z najpopularniejszych gier z Polski. Cyberpunk 2077 w podstawowej wersji kosztuje teraz 73,15 zł. Jest również Dying Light 2 Stay Human w wersji PS4 i PS5 za 94,15 zł z dodatkową zniżką dla posiadaczy PS+, czy Wiedźmin 3: Dziki Gon na PS4 i PS5 za 25,80 zł. Jest też jedna z najwyżej ocenianych gier tych roku: Clair Obscur: Expedition 33 dostępne jest za 197,10 zł.

Pełną listę gier i dodatków objętych Letnią Wyprzedażą znajdziecie na stronach PlayStation Store. Promocja trwa do 31.7 do godziny 00:59 czasu polskiego. Niewykluczone też, że wraz z początkiem sierpnia w ofercie pojawią się kolejne tytuły, jak to miało miejsce w latach poprzednich.