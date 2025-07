Gry za darmo na ponury weekend. Głupio nie skorzystać

Epic Games Store nie jest najpopularniejszą platformą sprzedażową dla graczy, ale na tle konkurencji wyróżnia się przede wszystkim darmowymi grami, tworząc w ten sposób własną, rozpoznawalną tradycję. Wśród bezpłatnie udostępnianych tytułów pojawiają się zarówno duże produkcje znanych studiów, jak i projekty niezależnych twórców, którzy dzięki temu mogą dotrzeć do nowego grona odbiorców. Każdego tygodnia pojawia się coś nowego – czasem jest to jedna darmowa gra, czasem jest ich więcej. Największe szaleństwo rozdawnicze przypada na okres Bożego Narodzenia, gdzie bez wydawania pieniędzy mamy darmową pozycję każdego dnia. I tak przez kilkanaście dni. Co prawda mamy już połowę 2025, ale te kilka miesięcy pokazało, że Epic Games zależy na dostarczaniu, za darmo, ciekawych tytułów.

Reklama

W tym roku mieliśmy m.in. Dead Island 2 – kolejną część kultowej serii o zombie, a także Happy Game – najnowszą produkcję studia Amanita Design z 2021 roku, będącą przygodówką, w której gracz pomaga głównemu bohaterowi wyjść z koszmarnego snu i odzyskać uśmiech. Wśród innych udostępnionych tytułów znalazły się także Sifu, Gigapocalypse oraz debiutujący Deliver At All Costs. Ci, którzy nie skorzystali z okazji, mogą tego żałować. W zeszłym tygodniu mieliśmy świetne, ale niedocenione DEATHLOOP oraz Ogu i Tajemniczy Las, czyli uroczą przygodówkę z ręcznie rysowanymi postaciami i zwariowanymi zagadkami, które urozmaicają rozgrywkę. Mieliśmy też Two Point Hospital, które można śmiało nazwać duchowym spadkobiercą Theme Hospital, czy The Operator, w którym wcielamy się w agenta służb specjalnych. Było też Sable, które zabiera graczy w podróż przez piaszczyste pustkowia, czy Backpack Hero i Figment. Kto przegapił, wiele stracił. Jednak darmowych gier nigdy za wiele i sklep Epic Games udostępnia kolejne!

Epic Games nie daje o sobie zapomnieć. Dwie darmowe gry już czekają na odebranie

W tym tygodniu mamy dwie darmowe propozycje, z czego jedna to kontynuacja tytuły, który bezpłatnie dostępny był w zeszłym tygodniu. Chodzi o Figment 2: Creed Valley, które ponownie zabiera gracza w podróż przez ludzki umysł. Niegdyś spokojne krainy pogrążyły się w chaotycznych koszmarach i tylko od nas zależy, czy uda się przywrócić spokój i harmonię. Sky Racket to urocza wariacja na teamt klasycznych, automatowych strzelanek i arkanoidów. W świecie, w którym gracz nie może atakować, używanie rakiety, aby z powrotem odbić pociski nieprzyjaciół to jedyna opcja na przetrwanie.

A już w przyszłym tygodniu prawdziwa perełka i gratka dla fanów zaawansowanych strategii czasu rzeczywistego. Serii „Cywilizacja” nie trzeba specjalnie nikomu przedstawiać, nawet jeśli ktoś nie jest miłośnikiem tego typu rozgrywki. Pierwsza gra spod szyldu „Civilization” pojawiła się w 1991 r. i od tego czasu przyciąga przed ekrany monitorów (a obecnie także telewizorów) miliony graczy z całego świata. W przyszłym tygodniu w Epic Games Store za darmo czekać będzie „Sid Meier’s Civilization VI” w ersji Platinum Edition. To kolekcja składająca się z podstawowej wersji gry, 6 DLC oraz 2 rozszerzeń. To idealna propozycja dla graczy na PC, którzy jeszcze nie poznali wciągającej rozgrywki, czyniącej z Civilization jedną z najważniejszych strategii w historii.