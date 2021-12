Google ma dość, będzie zwalniać niezaszczepionych pracowników

Pomimo tego, że jesteśmy obecnie w kolejnej (straciłem rachubę przy 4) fali zakażeń koronawirusem, wciąż liczba zaszczepionych ludzi nie osiągnęła poziomu, który pozwoliłby na osiągnięcie odporności stadnej. W naszym kraju liczba zaszczepionych osób waha się w granicach połowy obywateli, nawet w sytuacji, gdy potwierdza się scenariusz, w którym ciężkie bądź śmiertelne powikłania choroby przytrafiają się w największej części osobom niezaszczepionych. Jednocześnie wszyscy są już zmęczeni pandemią i tym, jaki wpływ ma ona na nas, na gospodarkę i na sposób życia na świecie. Kolejne regulacje, obostrzenia, ograniczenia i zakazy są nie po myśli chociażby globalnych korporacji. Dlatego też, nie ma się co dziwić, że po dwóch latach te w końcu podejmują zdecydowane działania.

Jeżeli pracujesz dla Google, to albo się zaszczepisz, albo nie pracujesz dla Google

W Stanach Zjednoczonych trwa przepychanka prawna dotycząca obowiązkowych szczepień dla pracowników firm zatrudniających powyżej 100 pracowników. Pomimo tego, że nie jest to jeszcze wymagane, Google stwierdziło, że weźmie te regulacje jako podstawę do stworzenia wewnętrznej instrukcji dla pracowników. Według niej do 18 stycznia każdy pracownik musi albo pokazać swój certyfikat szczepień, bądź dostarczyć stosowną dokumentację potwierdzającą jego uzasadnienie dla braku szczepienia - religine bądź medyczne. Następnie, firma zacznie wyciągać konsekwencje. Pierwszą z nich będzie przymusowy, płatny urlop. Następnie firma wyślę pracownika na pół roku bezpłatnego urlopu, a jeżeli po tym czasie ten dalej się nie zaszczepi, zostanie zwolniony. Jak możemy przeczytać w wewnętrznej notce, która wyciekła do mediów: "Spodziewamy się, że prawie wszyscy pracownicy Google w USA podporządkują się zarządzeniu wykonawczemu [dot. szczepień]. Każdy, kto wchodzi do budynku Google, musi być w pełni zaszczepiony (...) częste testy nie są rozsądną alternatywą dla szczepień.

Pomysł może wydawać się kontrowersyjny, ale nad podobnymi rozwiązaniami pracują także inne firmy z branży tech, jak chociażby Microsoft. Póki co, obowiązek szczepień dotyczy tylko amerykańskich oddziałów tych gigantów, nic nie słychać o tym, by także polscy pracownicy mieli być zaszczepieni. Nie da się jednak wykluczyć, że takie regulacje wyjdą poza Stany Zjednoczone i do medyków, służb mundurowych i nauczycieli (którzy niedługo mają mieć obowiązkowe szczepienia) dołączą u nas pracownicy korporacji.

Źródło