Google zapowiedziało funkcję połączeń głosowych i wideo z Google Chat w aplikacji Gmaila w sierpniu tego roku. Teraz zapowiedzi te stają się faktem - możliwość prowadzenia indywidualnych rozmów zaczyna być udostępniana każdemu z kontem Google Workspace, G Suite oraz osobistym kontem Google. Funkcja obejmuje zarówno smartfony z systemem Android, jak i iOS.

Do tej pory można było się łączyć poprzez aplikację Gmaila, ale tylko za pośrednictwem Google Meet. Wiązało się to z koniecznością tworzenia spotkania i wysyłania zaproszeń do rozmowy. Meet to świetna opcja na większe wideokonferencje, jednak w przypadku rozmowy dwóch osób, było z tym ewidentnie za dużo zachodu.

W niedalekiej przyszłości Google znacznie usprawni sposób prowadzenia rozmów w appce Gmaila. W prawym górnym rogu każdego czatu będą widoczne dwie ikony - telefonu i kamery - po których kliknięciu rozpocznie się szybkie połączenie. Co ciekawe, w oficjalnym poście Google czytamy:

Chociaż możesz wybrać opcję „Dołącz do rozmowy” w aplikacji Google Chat, to nastąpi przekierowanie do aplikacji Gmail, w której odbędzie się połączenie. Jeśli nie masz aplikacji Gmail na swoim urządzeniu, zostaniesz poproszony o pobranie jej ze sklepu Google Play lub App Store.

Wiele więc wskazuje na to, że prędzej czy później, będzie nam potrzebna wyłącznie jedna aplikacja na telefonie. I dobrze.

Nie jest to specjalne zaskoczenie, będąc szczerym. Wprowadzenie danej funkcji popchnie Google do przodu w ich celu, jakim jest uczynienie z Gmaila centrum wszystkich komunikacyjnych usług. Już w tej chwili maile zajmują małą część aplikacji - poza tym mamy Chat, Spaces i Meet. Ciekawe, czego możemy spodziewać się dalej.