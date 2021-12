Google otworzy nowy sklep z grami? Tym razem na Windowsie

Mam nadzieję, że nie macie jeszcze dość kolejnych graczy którzy tworzą sklepy z grami na Windowsie. Patrząc na to jak chłodno (delikatnie mówiąc) przyjęto start Epic Games Store - jestem pełen podziwu dla każdego, kto decyduje się na taki krok. No ale tym razem mowa o Google - oni nie boją się wyzwań, nie boją się też porażek. Dlatego w przyszłym roku mają ruszyć z nową inicjatywą: Google Play Games, która prawdopodobnie będzie po prostu sklepem z grami.

Google Play Games. Sklep z grami Google zmierza na Windowsa

Wczoraj Google oficjalnie przyznało, że pracuje nad nowym sklepem dla Windowsa. Początkowo wszyscy myśleli że Google Play Games w wersji na komputery będzie po prostu wykorzystaniem ich SDK (pozwalającym m.in. na tworzenie listy znajomych, synchronizację zapisu stanu gier). Okazuje się jednak, że internetowy gigant pracuje nad czymś zupełnie nowym — prawdopodobnie sklepem z grami. W rozmowie z redakcją Android Police przedstawiciele firmy dość tajemniczo opowiadają o swoim nowym projekcie. No ale wygląda jak typowy... sklep z grami:

Więcej informacji na temat usługi i produktu będziemy mieli w przyszłym roku. Ale mogę powiedzieć, że jest to nowe doświadczenie, które umożliwi graczom pobieranie i granie w swoje ulubione gry Google Play na komputerze. Google będzie samodzielnie dystrybuować aplikację i gry. Cieszymy się, że możemy pomóc wszystkim korzystających z Google Play, by mogli kontynuować grę pomiędzy telefonami i tabletami z Androidem, Chromebookami i komputerami z Windowsem.

Na tę chwilę nie znamy jeszcze żadnych szczegółów związanych z projektem, nie wiadomo też jak w to wszystko wpisuje się m.in. Stadia. Pewnym jednak jest, że Google coraz pewniej czuje się w temacie gier, a ekspansja na kolejne urządzenia daje nadzieję, że mają jakieś asy w rękawie. Póki co jestem dość umiarkowanie podekscytowany, acz nie ukrywam, że intryguje mnie co tym razem wymyślili.