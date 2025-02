Google zarobił na was 100 mld USD. Gdzie ten kryzys w branży?

Alphabet, czyli notowana na giełdzie spółka matka Google, opublikował wyniki za ostatni kwartał oraz cały 2024 rok. Pomimo wielkich zwolnień i rzekomego spowolnienia w branży IT, był to znacznie lepszy rok niż 2023, co widać nie tylko po przychodach, ale szczególnie w zyskach samej spółki.

Jak pewnie dobrze pamiętacie, w 2024 roku wiele firm z branży IT narzekało na trudne otoczenie rynkowe, duże opóźnienia z nowymi projektami i wiele innych problemów. W rezultacie tacy giganci jak Meta, Google czy Microsoft pożegnali tysiące pracowników, którzy stali się ofiarą poszukiwań oszczędności. Patrząc jednak na wyniki finansowe, trudno w ten scenariusz uwierzyć. Wczoraj wieczorem liczby za 2024 roku opublikowało Google i jak tutaj nie widzę żadnego kryzysu.

100 mld USD zysku netto w 12 miesięcy

Tylko w 4. kwartale 2024 roku spółka Alphabet osiągnęła przychody na poziomie niemal 96,5 mld USD oraz zysk netto przekraczający 26,5 mld USD. W całym 2024 roku przychody przekroczyły bagatela 350 mld USD, a zysk netto sięgnął okrągłej kwoty 100 mld USD. Żeby nabrać perspektywy, 100 mld USD, czyli nieco ponad 400 mld PLN, to niemal połowa całego rocznego budżetu takiego kraju jak Polska. W 2023 roku firma mogła pochwalić przychodami na poziomie 307 mld USD oraz zyskiem netto niespełna 74 mld USD, więc poprawa w minionym roku jest więcej niż widoczna. Trudno nie odnieść wrażenia, że te lepsze wyniki to między innymi efekt właśnie redukcji zatrudnienia, które przekłada się na mniejsze koszty. Przykładowo wydatki ogólne i administracyjne zmalały o 2 mld USD porównując 2023 i 2024 rok.

Jeśli branża IT tak właśnie definiuje kryzys to ja w zasadzie nie mam więcej pytań. Jak widać po wynikach Google, żadnego kryzysu nie ma, a był to tylko pretekst do redukcji zatrudnienia i optymalizacji kosztów. Z punktu widzenia akcjonariuszy to z pewnością dobra wiadomość, ale jak wpłynie na Google w dłuższej perspektywie przekonamy się dopiero za kilka lat. Tym bardziej, że gigant nadal zarabia głównie na reklamach choć stroni od podawania dokładnych liczb. Przykładowo w 4. kwartale 2024 roku segment Google Services do którego należy Android, Chrome, Google Maps, Google Play, wyszukiwarka oraz YouTube osiągnął przychody na poziomie 84 mld USD, głównie z reklam. Segment Google Cloud, czyli drugi co do wielkości filar spółki przyniósł "tylko" niespełna 12 mld USD.

Z komunikatu do akcjonariuszy możemy natomiast wyczytać, że chmura i YouTube przyniosły w całym roku około 110 mld USD przychodów, czyli około 30%. Google zamierza też zainwestować w tym roku nawet 75 mld USD w projekty związane między innymi ze sztuczną inteligencją (Gemini), chmurą oraz oczywiście wyszukiwarką. Niestety dla Alphabet, akcjonariusze nie są usatysfakcjonowani. Wyniki opublikowano co prawda już po sesji giełdowej w USA, ale notowania posesyjne wskazują na spadek ceny akcji o blisko 7%.