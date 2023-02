Google się nie popisało. Film w ich własnej aplikacji zawiesza ich własny system operacyjny. I to tylko na ich smartfonach.

O tym, jak skomplikowanymi urządzeniami są smartfony, nie trzeba nikogo chyba przekonywać. Pomimo tego, że w czasie ich oceny skupiamy się głównie na specyfikacji oraz oprogramowaniu pod kątem dostępnych funkcji, nie ma wątpliwości, że to dopieszczenie systemu operacyjnego często pochłania sporą ilość czasu. Dziś każda firma ma swoją wersję systemu Android, która nie tylko pozwala wizualnie odróżnić telefon jednego producenta od drugiego, ale też - daje telefonowi funkcje, których nie ma konkurencja. Motogesty, poprawa gifów z OneUI czy kontrola nad wewnętrznym wentylatorem w Nubii to tylko kilka z wielu elementów, jakie znajdziemy w nakładkach producentów. Jednak zmiany w systemie Android to nie tylko nowe funkcje, ale też - bugi, które są nieodłączną częścią procesu tworzenia kodu. Czasami są one wyłapywane w procesie tworzenia, a czasami - przekonują się o nich użytkownicy.

Film na YouTube jest w stanie wyłączyć telefon Google. Dlaczego?

Być może część z was pamięta, jak kilka lat temu świat obiegł obrazek, którego wyświetlenie zawieszało na amen smartfony z Androidem. To pokazało, jak wiele jest bodźców, które w każdej sekundzie nasz telefon musi odebrać i przetworzyć. Jednak jest pewna ironia w tym, że smartfony danego producenta jest w stanie kompletnie sparaliżować... aplikacja tego samego producenta. Tak jednak stało się w przypadku urządzeń Google Pixel. Jak donoszą użytkownicy, po włączeniu jednego z filmów w tej aplikacji - konkretnie Alien 4K - telefony samoczynnie się wyłączają. Nie dotyczy to wszystkich userów, a dotknięci błędem zdają się być głównie posiadacze Pixeli z serii 6 i 7.

Dodatkowo, część osób, u których film spowodował reboot telefonu skarży się, że po restarcie nie miała działającego połączenia komórkowego i musiała restartować urządzenie ponownie. Oczywiście, w krótkim czasie pojawiło się wiele teorii, od tego, jak telefon przetwarza treści HDR bądź tego, jak dany film jest zakodowany po to, że jest to błąd spowodowany używaniem jednej, konkretnej wersji systemu Android (Android 13 QPR2 beta). Myślę, że na oficjalne wyjaśnienia trzeba będzie chwile poczekać i niedługo dowiemy się na pewno, co powoduje dziwne zachowanie urządzeń.

Jednak po którejkolwiek stronie nie leżałby błąd, fakt, że własna aplikacja Google destabilizuje ich własny system operacyjny (i to tylko na ich własnych smartfonach) nie robi dobrej reklamy Google, szczególnie ich departamentowi odpowiedzialnego za testy oprogramowania. Na szczęście w tym wypadku błąd jest nieszkodliwy i urządzenia można było po tym normalnie używać. Co jednak, gdyby powodował on podobne problemy jak wspomniany wcześniej obrazek, permanentnie uceglając część smartfonów i sprawiając, że nie da się ich używać?