Google wywraca internet jaki znamy do góry nogami. Wszystko dzięki tej usłudze

Dla użytkowników, którzy cenią sobie szybki dostęp do najświeższych, spersonalizowanych informacji, Google Discover to prawdziwy przełom. Przełom, który pozwala w mig otrzymywać najważniejsze informacje ze świata. Funkcja od lat jest doceniana przez użytkowników smartfonów i tabletów z Androidem. I jeśli nie śledzicie dokładnie rynku, to podpowiem, że jest ona tym, co napędza obecny internet. Google doskonale zdaje sobie sprawę z jej mocy, dlatego w dobie coraz większej dominacji sztucznej inteligencji idzie o krok dalej i... serwuje Discover również na komputerach, bezpośrednio na stronie głównej wyszukiwarki. Tym samym wywracając internet całkowicie do góry nogami.

Google Discover także w przeglądarce. Internet zmienia się na naszych oczach

Discover to część wyszukiwarki Google, która wyświetla użytkownikom treści związane z ich zainteresowaniami na podstawie ich Aktywności w internecie i aplikacjach.

-- czytamy na oficjalnej stronie giganta. W praktyce to dynamiczny kanał informacyjny, który dostosowuje się do zainteresowań użytkownika. W oparciu o historię przeglądania, lokalizację oraz preferencje tematyczne serwuje mu artykuły, wiadomości i multimedia, które mają szansę trafić w jego gusta. Do tej pory była to domena smartfonów i tabletów z Androidem. Kilka tygodni temu usłyszeliśmy pierwszy raz oficjalnie o tym, o czym spekulowało się od dawna: że Google przygotowuje się do wdrożenia usługi także na komputerach. No i pierwsi użytkownicy już się doczekali.

Jak poinformował serwis Android Authority, Google rozpoczęło już testowanie usługi Discover w wersji na komputerach - póki co w kilku wybranych lokalizacjach. Obecnie działa ona m.in. w Australii i Nowej Zelandii, gdzie użytkownicy mogą zobaczyć polecane im treści bezpośrednio na stronie głównej Google. Redakcja wspomnianego serwisu twierdzi, że korzystając z nowozelandzkiej strony głównej dostępnej pod tym adresem każdy może sprawdzić jak to wygląda w praktyce. Niestety, u mnie, póki co, żaden feed się nie wyświetla.

To będzie rewolucja z prawdziwego zdarzenia

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że ten krok ze strony Google wywróci internet do góry nogami. Już teraz Discover jest bardzo dużą mocą i wszyscy twórcy treści traktują go bardzo poważnie - a kiedy trafi na kolejne miliony komputerów będzie miał jeszcze większą siłę rażenia. W końcu dla wielu użytkowników często pierwszą stroną, jaką widzą po otwarciu przeglądarki jest właśnie wyszukiwarka Google. A teraz będą mogli mieć tam jeszcze cały zestaw potencjalnie interesujących ich informacji na wyciągnięcie ręki. Testy trwają, daty finalnego wdrożenia jeszcze nie ma - ale kto wie. Może padnie dzisiejszego popołudnia w ramach konferencji Google I/O?