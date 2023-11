Za kilka dni Comixology zniknie z powierzchni. Co zastąpi usługę?

Amazon postanowił uporządkować swoją ofertę związaną z aplikacjami do czytania. I już za kilka dni Comixology zostanie oficjalnie zamknięte.

Comixology to usługa, która jest doskonale znana wszystkim miłośnikom komiksów. Od ponad 16 lat jest jedną z najpopularniejszych w swojej kategorii. Przejęcie przez Amazon pozwoliło jej jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła, ale zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami — gigant zrezygnuje z osobnego produktu. Tym samym od czwartego grudnia 2023 Comixology jako osobny byt zniknie z rynku.

To już koniec Comixology. Wszystkie treści trafią do aplikacji Kindle

Użytkownicy platformy zostali już oficjalnie poinformowani mailowo, że za kilka tygodni Comixology oficjalnie zniknie z rynku. Zaś cała baza komiksów zostanie przeniesiona do biblioteki aplikacji Kindle. Amazon postanowił zrobić trochę porządku w swoich usługach i nie trzymać ich zbyt wiele usług równolegle. W gruncie rzeczy więc pozbycie się dodatkowej aplikacji brzmi jak dobry ruch, tym bardziej, że sama aplikacja Kindle może liczyć na szereg usprawnień, by wygodniej konsumowało się tam wszelkiej maści komiksy.

Co to oznacza w praktyce? Platforma doczeka się lepszych narzędzi które pozwolą posortować treści, będzie też specjalny filtr który pozwoli wyświetlić wyłącznie komiksy i mangi z naszej biblioteki, by było je łatwiej odnaleźć.

To dobry ruch ze strony Amazona, ale...

Nie da się ukryć, że z perspektywy Amazona zintegrowanie dwóch aplikacji które opierają się na dostarczaniu biblioteki treści do czytania ma dużo sensu. Niestety, tego samego szczęścia nie mają pracownicy Comixology, którzy kilka miesięcy temu stracili pracę. Ze względu na wprowadzane zmiany, Amazon zdecydował się zamknąć cały oddział odpowiedzialny za rozwój aplikacji, co poskutkowało masowymi zwolnieniami.