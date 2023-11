Ministerstwo Finansów o ruletkach online. Ta decyzja wstrząśnie internetowymi celebrytami

Ministerstwo Finansów nie pozostawia wątpliwości. To już koniec ruletki online do CS2, reklamowanej przez topowych streamerów w naszym kraju.

Ministerstwo Finansów podjęło dziś decyzję w sprawie popularnej strony KeyDrop

Serwis KeyDrop, który wiele osób może kojarzyć z reklam popularnych polskich streamerów, oficjalnie został dziś wpisany do Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, prowadzonego przez resort finansów. To oczywiście oznacza, że KeyDrop jest uznawany za nielegalny hazard. Warto zaznaczyć, że Ministerstwo Finansów przyglądało się tej stronie od sierpnia — po dość długim czasie doszło jednak do jasnych wniosków.

Aktualizacja „czarnej listy” domen o KeyDrop miała miejsce dziś, między godziną 9 a 10 rano. Dodano takie strony jak www.keydrop.gg, www.key-drop.gg, www.key-drop.org, www.key-drop.com, keydrop.gg, key-drop.gg, key-drop.org oraz key-drop.com. Co to w praktyce oznacza?

Koniec KeyDropa w naszym kraju? Co się stanie, kiedy będziemy chcieli wejść na stronę?

Taka informacja z rana była dla wielu ogromnym zaskoczeniem — tym bardziej, że jak wspomniałem wcześniej, KeyDrop współpracował z wieloma twórcami treści w polskim internecie. Z tego względu można na portalu X (dawniej Twitter) obserwować najróżniejsze reakcje, dotyczące również samych prób odwiedzenia domen KeyDrop.

Źródło: Depositphotos

Niektórzy użytkownicy informują, że po próbie wejścia na adres ruletki do Counter-Strike’a zostają już przekierowani na stronę resortu finansów i otrzymują informację, że próbują połączyć się nielegalną stroną internetową, do której dostęp został zablokowany. Niektórzy za to twierdzą, że mogą na KeyDropa wejść normalnie — i to jeszcze może być prawda. Dlaczego? Witryna dalej istnieje, a blokada tej strony internetowej to obowiązek dostawców internetu — ale w ciągu 48 godzin. Nadal więc dostawcy usług mają na to trochę czasu. Tak czy siak, na stronę oficjalnie wpisaną do Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą po prostu nie jest warto wchodzić.

KeyDrop od samego początku wzbudzał mieszane emocje

KeyDrop to strona, która od samego początku była gorącym tematem wśród internautów i całość wzbudzała sporo kontrowersji. Mnóstwo osób zauważało, że w istocie KeyDrop nie różni się specjalnie od kasyn online i jest to po prostu internetowa ruletka, w której gra się o skiny do CS:GO (teraz Counter-Strike 2), które można dowolnie sprzedawać i to często za naprawdę wielkie pieniądze.

Źródło: Depositphotos

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że KeyDrop często w reklamach internetowych twórców malowany był na stronę, która jest bardzo łatwym sposobem na szybki zarobek. Jak się to miało do rzeczywistości i czy faktycznie tak było? Opinie osób w internecie, które spróbowały swoich sił na KeyDropie, nie sugerowały takich wspaniałych rezultatów.

Wielki reklamowy skandal?

Co raczej jest oczywiste, wraz z dzisiejszą decyzją, reklamowanie KeyDropa na Twitchu czy YouTube jest nielegalne. Z KeyDropem we współpracę weszli tacy twórcy jak Isamu, Xayoo, Zony, Snax, Pasha Biceps, Ewron, Izak, Nitro czy Szeliga — nazwiska i pseudonimy na pewno znane wszystkim osobom, które spędzają wolny czas na Twitchu. Co więcej, logo serwisu można było zobaczyć na ściankach podczas wydarzeń i samych gal FAME MMA — czyli jednej z największych organizacji freak fightowych w Polsce, która cieszy się wielką popularnością i oglądalnością.

Źródło: Depositphotos

W tej chwili oczywiście wszystkie współprace muszą się zakończyć, jednak całość była wątpliwa od dawna, a od kilku dobrych miesięcy była na świeczniku — w obliczu wielu przypadków reklamowania scamów przez influencerów i niedawnego trzęsienia ziemi w sieci w postaci Pandora Gate, świadome akceptowanie ofert i reklamowanie KeyDropa stawia więc wiele znaków zapytania.

Źródło: Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą

