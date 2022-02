Google po raz kolejny udowadnia, że sam wie najlepiej co jest dobre dla jego użytkowników

Aktualnie firmy czy organizacje wykupujące usługę Google Workspace dla swoich pracowników, w ustawieniach administratora konta mogą zadecydować: włączyć czy wyłączyć lub pozwolić o tym zdecydować użytkownikom - opcję śledzenia w usługach internetowych w zakładce Aktywność w internecie i aplikacjach. Uczciwe i zasadne, prawda? Niektórym firmom zwyczajnie może zależeć na wyłączeniu tej funkcji, no i skoro jest to dlaczego nie mieliby z takiej opcji móc korzystać?

Google postanowił właśnie od 29 marca 2022 roku wydzielić z tej funkcji nową - historia wyszukiwania w Google Workspace i… domyślnie włączyć ją wszystkim użytkownikom w takich aplikacjach jak Gmail, Dysk Google, Dokumenty, Kalendarz, Czat, Google Meet, Notatki czy Zadania - nawet w przypadku, gdy wcześniej mieli wyłączoną opcję: Aktywność w internecie i aplikacjach.

Tak więc od kwietnia administratorzy stracą możliwość decydowania o tym i sami użytkownicy będą mogli ją włączać lub wyłączać. Przedstawiciel Google w rzeczonej dyskusji na Hacker News tłumaczy ten krok w ten sposób:

Obecnie administratorzy płatnych ofert Workspace, którzy zdecydują się wyłączyć w konsoli administracyjnej nieco myląco nazwaną usługę Aktywność w internecie i aplikacjach sprawiają, iż użytkownicy w domenie nie mają możliwości uzyskania trafnych i historycznych sugestii wyszukiwania na Dysku lub Gmailu, które mogą pomóc im zaoszczędzić czas.

Tłumaczenie to jest chyba bardziej mylące, gdyż w organizacjach, którym nie zależy na tych ustawieniach prywatności, można przecież włączyć już teraz tę opcją użytkownikom/pracownikom, którzy chcą z niej skorzystać. To kolejny przykład, w którym Google postanawia sam zadecydować, co jest dobre dla jego użytkowników, w tym przypadku nawet płacących za jego usługi.

Pocieszające w tym wszystkim jest to, że Google nie planuje włączać domyślnie tej funkcji bezpłatnym użytkownikom Google Workspace, bo jak tłumaczy ten sam przedstawiciel Google: użytkownicy, którzy sami na swoich kontach wyłączyli wcześniej opcję Aktywność w internecie i aplikacjach, prawdopodobnie nie będą też odczuwali potrzeby korzystania z historii wyszukiwania w Workspace.

Więcej o nowych ustawieniach na kontach Google Workspace znajdziecie pod tym linkiem.

Źródło: Hacker News.