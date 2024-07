Wiele wskazuje na to, że już wkrótce Google uruchomi nową usługę. Byłaby ona zbiorem atrakcyjnych ofert dla użytkowników, co pozwoliłoby im zaoszczędzić nieco pieniędzy. O co dokładnie chodzi?

Google wprowadzi nową opcję dla konsumentów

Źródło: Pexels

Google One opiera się na modelu subskrypcyjnym, umożliwiając użytkownikom zyskanie dodatkowego miejsca na wirtualnej przestrzeni dyskowej. Każdy posiadacz konta Google zaczyna od podstawowego 15 GB miejsca w chmurze. Warto tu podkreślić, że jest on w pełni darmowy. Z kolei powiększenie usługi wiąże się z opłatami, czasem można znaleźć ciekawe oferty promocyjne pozwalające na powiększenie miejsca do nawet 2 TB.

Amerykańska firma już od jakiegoś czasu oferuje posiadaczom smartfonów Pixel korzystanie z bezpłatnych wersji próbnych Google One. Rodzaj oferty zależny jest od modelu zakupionego telefonu. Plotki mówią o tym, że firma pracuje obecnie nad sekcją gromadzącą wszystkie oferty promocyjne, pod które kwalifikuje się użytkownik. Pozwoliłoby to marce zwiększyć szanse na sprzedaż produktów.

Google One - jakie dokładnie zmiany weszłyby w życie?

To pracownicy z Android Authority przeprowadzili w tym temacie swoje małe śledztwo. W jego trakcie zauważyli, że programiści odpowiedzialni za Google One na Androida prawdopodobnie opracowują system ułatwiający użytkownikom korzystanie z promocji. Choć w praktyce nie jest on gotowy do użytku, udało im się podejrzeć, jak ten będzie wyglądać w praktyce.

Nowa opcja pojawiłaby się w ustawieniach Google One w zakładce “Sprawdź oferty”. To właśnie w tym miejscu będą wyświetlać się usługi, których jeszcze nie wykupiliśmy, ale wciąż kwalifikujemy się do oferty specjalnej.

Nadal jednak nie możemy stwierdzić, co dokładnie planuje Google. Możliwe, że nowa opcja będzie kontrolować tylko jedną, konkretną ofertę, a nie wszystkie dostępne. Mimo to, jest to poważny i prawdopodobnie rozsądny ruch ze strony światowego giganta, zwłaszcza że istnieją pogłoski o dramowym roku Gemini Advanced.