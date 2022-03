Google wyzywa Apple na pojedynek. iMessage ma poważnego konkurenta

Reakcje na wiadomości i pełna kompatybilność z iMessage

Po pierwsze - i chyba najważniejsze - został naprawiony problem z reakcjami Tapback na wiadomości w iMessage. Kiedy użytkownicy iPhone’ów reagowali na wiadomość wysłaną z Androida, w aplikacji Google nie wyświetlało się małe emoji przy wiadomości, a była wysyłana osobna wiadomość z wybraną emotką. Sprawiało to, że sprawna komunikacja była niemal niemożliwa - czaty wyglądały inaczej u każdej z osób, a małe reakcje, które mogły nakreślić kontekst rozmowy, będąc wysyłane jako osobne wiadomości, tworzyły ogromny chaos.

Reakcje takie jak śmiech, serduszko, łapka w górę lub w dół, znaki zapytania lub wykrzykniki, będą w obu przypadkach pojawiać się po prawej stronie dymka wiadomości. Różnica jedynie jest taka, że w przypadku urządzeń z iOS reakcje będą widoczne w prawym górnym rogu, a na Androidzie w prawym dolnym rogu. Funkcja co prawda na początku zostanie wprowadzona na urządzeniach z Androidem z domyślnie ustawionym językiem angielskim, jednak wkrótce będzie dostępna dla wszystkich.

Źródło: Google

Warto również zaznaczyć, że reakcje nie będą wyglądać tak samo. Google postanowiło delikatnie zmodyfikować wyświetlane emoji, jednak główny sens zostanie zachowany. Dla przykładu, wykrzykniki na iPhone’ach w telefonach z Androidem będą oznaczone buźką z otwartymi ustami, a zamiast serca pojawi się emoji z serduszkami zamiast oczu. Funkcja reakcji była testowana już wcześniej w wersji beta, jednak dopiero teraz Google planuje udostępnić ją szerszej publice użytkowników Wiadomości.

Usprawniony system przesyłania wysokiej jakości zdjęć i wideo

Google postanowiło również zintegrować Zdjęcia Google z Wiadomościami. Firma korzysta z nowoczesnego standardu RCS, który pozwala na wysyłanie wysokiej jakości zdjęć oraz wideo między telefonami z Androidem. iMessage na iPhone’ach nie obsługują jednak tego standardu, przez co te same materiały, które na smartfonach z Androidem wyglądają bardzo dobrze, na telefonach Apple są niesamowicie rozmyte. Google postanowiło rozwiązać problem w taki sposób, że na iPhone’y będą wysyłane linki do Zdjęć Google, co pozwoli na oglądanie treści w nienagannej jakości - i tyczy się to zarówno materiałów wideo, jak i zdjęć.

To kolejny raz, kiedy Google głośno wypowiada się na temat braku obsługi RCS przez Apple, co utrudnia im konkurowanie z iMessage - mimo to, najnowsze poprawki jasno wskazują, że Google rzuca wyzwanie firmie z Cupertino, co jest jak najbardziej świetną wiadomością. iMessage są dostępne tylko wtedy, kiedy obydwie korespondujące ze sobą osoby posiadają iPhone’a - i daje to szereg usprawnień, takich jak informacja, kiedy druga osoba pisze wiadomość, potwierdzenie odczytania wiadomości, szybkie i bezproblemowe wysyłanie multimediów w wysokiej jakości.

W momencie, kiedy druga osoba ma telefon z Androidem, wszystkie te funkcje nie są dostępne i wysyłane są zwykłe SMS-y. Nie jest to rozwiązanie idealne i wszystkie udogodnienia iMessage mogłyby być dostępne dla wszystkich, gdyby Apple wspierało RCS. Niewykluczone, że jest to celowy zabieg Apple w kwestii całego ekosystemu, który jednak zmusza wielu klientów do przejścia na komunikatory działające dobrze niezależnie od systemu operacyjnego, jak Messenger, Telegram czy WhatsApp.

Sortowanie wiadomości i wiele pomniejszych ulepszeń

Wiadomości od Google pozwolą na bezproblemowe sortowanie wiadomości na zakładki Osobiste i Biznesowe, co pozwoli na łatwiejsze znalezienie danych wiadomości i większą przejrzystość przeglądania aplikacji. Dodatkowo pojawi się możliwość ustawienia, żeby wiadomości z jednorazowym hasłem automatycznie zostały usunięte po 24 godzinach.

Wiadomości będą również przypominać o urodzinach danej osoby poprzez emoji tortu przy zdjęciu profilowym. Zaktualizowana zostanie również funkcja Emoji Kitchen, która pozwoli na łączenie dwóch emotek w jedną. Google będzie również informować o nieodczytanych wiadomościach z ostatniego czasu, na które mogliśmy zapomnieć odpowiedzieć.

Google znacznie rozwija swoją domyślną aplikację do wysyłania wiadomości i wszystko wskazuje na to, że Apple wreszcie ma sporego konkurenta ze swoimi iMessage. Chociaż sam korzystam z iPhone’a, bardzo kibicuję usłudze Google - i przeważa za tym chęć doskonałych korzyści dla wszystkich użytkowników, niezależnie od systemu operacyjnego smartfona.

