Zdjęcia Google przygotowują rewolucyjną funkcję. Wiemy jak działa

Zdjęcia Google nie zatrzymują się ani na chwilę. Internetowy gigant regularnie pracuje nad kolejnymi opcjami, których celem jest zapewnienie jeszcze większa wygoda i funkcjonalność najpopularniejszej aplikacji do przechowywania i zarządzania wirtualnymi zdjęciami i filmikami.

Kilka tygodni temu po raz pierwszy usłyszeliśmy o trwających testach funkcji szybkiej edycji. To zmiana, która od wejścia wzbudziła sporo emocji, bo jest jedną z tych aktualizacji na którą "nikt nie czekał, a wszyscy się ucieszą". Jeżeli ominęły was te rewelacje, to już tłumaczę jak działa. Pozwoli ona w prosty, efektywny i niezwykle szybki sposób wprowadzić najważniejsze poprawki na zdjęciach przed wysłaniem ich do jednego z naszych kontaktów. I pierwsze testy najwyraźniej wskazały, że interfejs który oferowała aplikacja do tych działań niespecjalnie się sprawdziły, bo teraz Google przystąpiło do testów zupełnie nowych ekranów związanych z szybką edycją.

Szybka edycja w Zdjęciach Google będzie efektywna, ale niekoniecznie wymagana

Google rozpoczęło kolejną fazę testów tego rozwiązania, tym razem jednak zmieniając co nieco interfejs -- i dodając tam zupełnie nową opcję: udostępnianie grafiki bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Tym samym wszyscy, którym będzie zależało na sprawnym wysłaniu zdjęcia -- niekoniecznie w najlepszej jego formie -- będą mogli to zrobić, po prostu pomijając ekran szybkiej edycji. Co więcej: teraz można będzie w ogóle pozbyć się opcji wprowadzania tych zmian przy wysyłaniu zdjęć.

W nowej wersji zabrakło też dodatkowego przycisku odpowiedzialnego za przycinanie obrazka w dolnej części ekranu -- trafił on po prostu do przybornika związanego z samą edycją, by nie "zaśmiecać" i tak niewielkiej już powierzchni ekranu.

Nowości w Zdjęciach Google wciąż są jeszcze w fazie testów - i jak widać, Google chce solidnie dopracować tę opcję, nim wypłynie na szersze wody.