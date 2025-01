Ulepszony Gmail trafia do użytkowników. Ucieszy wszystkich

Jesienią Gmail zaprezentował odświeżoną wersję swoich kart z podsumowaniami. Te po latach stały się bardziej intuicyjne, czytelne, a co za tym idzie: funkcjonalne. Nowe rozwiązania mają na celu ułatwienie użytkownikom szybkiego dostępu do istotnych informacji, bez konieczności głębokiego przeszukiwania skrzynki odbiorczej. W pierwszej kolejności doczekaliśmy się zmian w karcie ze śledzeniem zakupów -- i nic w tym dziwnego. W końcu był to sezon zakupowy, kiedy to śledzenie paczek stało się naszą codziennością. Teraz Google idzie o krok dalej i odświeża podsumowania związane z planowanymi wydarzeniami i szeroko pojętym kalendarzem.

Ulepszona karta wydarzeń zintegrowana z Kalendarzem Google

Gmail zaprezentował właśnie odświeżoną wersję karty wydarzeń, która jest bezpośrednio powiązana z Kalendarzem Google. Funkcja ta jest aktywowana, gdy użytkownik otrzymuje e-mail dotyczący wydarzenia, takiego jak, chociażby, rezerwacja w restauracji, wizyta u lekarza, bilety lotnicze lub pociągowe lub inne, szeroko pojęte, spotkania.

Nowa karta wydarzeń prezentuje najważniejsze informacje w czytelny sposób:

Data i godzina – wyróżnione jako pierwsza linia karty, co umożliwia szybkie odnalezienie kluczowych szczegółów.

Nazwa wydarzenia – wraz z ewentualnym towarzyszącym obrazem.

Lokalizacja i szczegóły związane z konkretnym miejscem – w tym numer miejsca czy sekcja (np. podczas wydarzeń kulturalnych).

To nie jest pierwszy raz, kiedy widzimy takie zręczne podsumowania dla Kalendarza Google w Gmailu. Teraz mają one zupełnie nowy wygląd, ale... właściwie co się zmieniło?

W porównaniu do poprzedniej wersji, nowe karty w Gmailu są znacznie bardziej intuicyjne i funkcjonalne. Jako użytkownicy, możemy teraz w łatwy sposób:

Zapraszać inne osoby na wydarzenie;

Wyświetlać bilety;

Otrzymywać wskazówki dojazdu;

Dodawać wydarzenie do kalendarza;

Kontaktować się z miejscem docelowym, np. telefonicznie.

Te dodatkowe funkcje sprawiają, że Gmail staje się jeszcze bardziej wszechstronnym narzędziem do zarządzania codziennymi zadaniami.

Te zmiany już teraz trafiają do użytkowników, a Google na tym nie ustaje i już teraz zapowiada kolejne zmiany zmierzające do Gmaila i tamtejszych podsumowań. Następnymi w kolejce są rachunki (automatyczne przypomnienie o nadchodzących płatnościach) oraz karty podróżnicze, które mają nam pomóc planować i zarządzać podróżami. Nowe karty będą również wyświetlane w wynikach wyszukiwania w Gmailu, a także w dedykowanej sekcji Nadchodzące wydarzenia umieszczonej bezpośrednio nad skrzynką odbiorczą.

Krok ku doskonałości. Google doskonale wie, co robi

Google bardzo zręcznie ulepsza ostatnio swoje produkty, regularnie serwując funkcje i zmiany, na które użytkownicy czekają od dawna i przyjmują je z otwartymi ramionami. Rzeczy takie jak nowy widok kart nie wywracają platformy do góry nogami, ale bez wątpienia są bardzo fajnym udoskonaleniem i zmianą, której wielu wypatrywało od dawna. A nawet jeśli nie, to... nie mam wątpliwości, że na ich widok się ucieszą!