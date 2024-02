Mapy Google będą jeszcze lepsze. Firma daje im super moc!

Mapy Google od lat zaskakują użytkowników potężną, skrywaną w ich bazach, dawką wiedzy o otaczającym nas świecie. Wielokrotnie wspominaliśmy na łamach AntyWeb, że w obecnej formie Mapy Google to już nie tylko mapy. To wielowarstwowe narzędzie oferujące które może być zarówno nawigacją do najodleglejszych zakątków kraju, jak i przewodnikiem turystycznym czy... przewodnikiem po okolicznych biznesach.

Google nie zwalnia tempa w jego rozwoju — i regularnie co nieco tam zmienia i udoskonala. Kilka tygodni temu wspominaliśmy o tym, że zmiana w Mapach Google może budzić zachwyty i rozgoryczenie — w zależności od tego czy jesteśmy klientami, czy właścicielami biznesu. A jakby tego było mało, firma postanowiła wpleść w to wszystko najgorętszą pomoc ostatnich miesięcy: sztuczną inteligencję.

Sztuczna inteligencja odmieni Mapy Google. Narzędzie stanie się jeszcze potężniejsze

W ostatnich miesiącach Google bardzo skupia się na implementacji w swoich narzędziach szeroko pojętej sztucznej inteligencji. Trafia ona w większym lub mniejszym zakresie do rozmaitych produktów firmy. Teraz gigant zapowiada także jej obecność w Mapach.

W eksperymentalnej fazie tego wdrożenia, firma oferuje zupełnie nową opcję: zapytaj o. W praktyce chodzi o to, że nie musimy już szukać "restauracji serwującej hamburgery", a później przeglądać dziesiątek propozycji by odnaleźć taką, której wystrój jest najbliższy naszemu sercu. W przykładzie zaprezentowanym przez Google firma wyszukuje "miejsc z klimatem vintage w San Francisco". Prosta "rozmowa" niczym ta z czatbotem skutkuje wynikami oferującymi zestaw miejsc w klimacie. W tym konkretnym przypadku były to sklepy z winylami, ubraniami, targi staroci itd.

Oczywiście tych pytań jest więcej — i są one jak najbardziej praktyczne. Najlepsze lunche czy najlepsze brunche w okolicy. Miejsce do których warto wybrać się z przyjaciółmi. Ciekawe atrakcje na dworze. A to dopiero początek i wersja testowa narzędzia.

Korzystanie z Map Google stanie się znacznie wygodniejsze!

Opcja zadawania konkretnych pytań dotyczących interesujących nas zagadnień i atrakcji wydaje się być na wagę złota. Na tę chwilę może to wyglądać dość abstrakcyjnie, bo w tej formie jeszcze z aplikacją nie obcowaliśmy, ale to tylko kwestia przyzwyczajenia. A im mniej komend oferuje Asystent Google, tym bardziej takie natywne wsparcie będzie na wagę złota.

Póki co jednak "rozmowy" z Mapami Google to program pilotażowy, który trafi do ograniczonej liczby użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Firmie jednak całkiem nieźle ostatnio idzie wdrażanie nowości w rozmaitych językach — kto wie. Może za kilka miesięcy analogiczne funkcje będą już w finalnej wersji Map i dotrą także do Polski?