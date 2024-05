Te dwa systemy, to nie to samo! – Sprawdzamy, czym różni się Google TV od Android TV.

Gdy telewizory to już nie tylko hardware, ale i software, rynek cyfrowej rozrywki nieustannie ewoluuje. Google, będąc jednym z czołowych gigantów technologicznych, ma istotny udział w kształtowaniu tego obszaru. Wśród ich usług można znaleźć dwie usługi o zbliżonej nazwie – Google TV oraz Android TV. Choć mogą się one wydawać podobne, istnieją istotne różnice, które warto poznać przed podjęciem decyzji o zakupie.

Google TV a Android TV - czym to się różni

Google TV i Android TV to dwa systemy operacyjne, które od lat kształtują krajobraz domowej rozrywki, oferując użytkownikom nowe sposoby interakcji z telewizorami. Pomimo że oba systemy wydają się być blisko spokrewnione, różnice między nimi są znaczące i mogą mieć wpływ na doświadczenia użytkownika. W tym artykule przyjrzymy się z bliska zarówno Android TV, jak i Google TV, analizując ich cechy, podobieństwa i różnice.

Co to jest Android TV?

Android TV to system operacyjny, który zadebiutował na rynku w czerwcu 2014 roku. Opiera się on na Androidzie, co sprawia, że użytkownicy mogą korzystać z szerokiej gamy aplikacji i gier dostępnych w sklepie Google Play Store bezpośrednio na swoich telewizorach. Dzięki temu Android TV stał się wielofunkcyjnym narzędziem, które nie tylko umożliwia oglądanie ulubionych programów czy filmów, ale również zapewnia dostęp do różnorodnych treści multimedialnych dostępnych w sieci.

Ważną cechą Android TV jest jego wsparcie dla technologii Google Cast, co pozwala na bezproblemowe przesyłanie treści z urządzeń mobilnych lub komputerów bezpośrednio na ekran telewizora. Dodatkowo użytkownicy mogą korzystać z wbudowanego asystenta głosowego Google Assistant, który umożliwia sterowanie telewizorem za pomocą poleceń głosowych oraz ułatwia wyszukiwanie treści.

Rozwiązanie Android TV zostało dobrze przyjęte przez czołowych producentów telewizorów, takich jak Sharp czy Sony, którzy wykorzystują ten system w swoich inteligentnych telewizorach. Jego interfejs został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić użytkownikom łatwe odkrywanie nowych treści, sugerując filmy i seriale z różnych aplikacji i usług subskrypcyjnych, takich jak Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ czy YouTube. Jednak mimo tych zalet, Android TV z czasem zaczął być uważany za rozwiązanie nieco przestarzałe, szczególnie w porównaniu z nowszymi platformami, takimi jak Google TV.

Co to jest Google TV?

Google TV, w porównaniu do Android TV, to stosunkowo nowe rozwiązanie, które pojawiło się na rynku w 2020 roku, wraz z premierą nowej wersji popularnego urządzenia do streamingu, czyli Chromecasta wyposażonego w ten właśnie system. Tak naprawdę jest to nowa warstwa oprogramowania, która działa na Android TV, niosąc ze sobą szereg innowacji i usprawnień.

Wprowadzenie Google TV oznaczało przede wszystkim gruntowną przebudowę interfejsu użytkownika, który został zaprojektowany w nowoczesnym stylu, z większym naciskiem na personalizację i wygodę użytkowania. Nowy design oferuje również specjalną zakładkę dla transmisji na żywo oraz bardziej zaawansowane funkcje inteligentnego domu.

Jedną z kluczowych cech Google TV jest jego zdolność do personalizacji treści dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i algorytmów uczenia maszynowego. Dzięki temu system może na bieżąco analizować preferencje oglądającego i proponować mu treści, które mogą go zainteresować, co znacząco ułatwia odkrywanie nowych filmów, seriali czy programów telewizyjnych. Dodatkowo użytkownicy mogą korzystać z aplikacji Google TV na swoich urządzeniach mobilnych, co pozwala na kontrolę telewizora z dowolnego miejsca w domu.

Podobieństwa między Android TV a Google TV

Mimo że Google TV i Android TV różnią się w pewnych aspektach, istnieją także liczne podobieństwa, które warto uwzględnić przy porównywaniu obu platform.

Pierwszym istotnym podobieństwem jest dostępność tych samych aplikacji i usług streamingowych na obu systemach. Zarówno Android TV, jak i Google TV, umożliwiają korzystanie z popularnych platform takich jak Netflix, Disney+ czy YouTube, co sprawia, że użytkownicy mają dostęp do bogatego asortymentu treści multimedialnych.

Kolejnym wspólnym elementem jest wsparcie dla poleceń głosowych, czyli Asystent Google. Dzięki niemu użytkownicy mogą wygodnie sterować swoim telewizorem, wyszukiwać treści oraz uzyskiwać informacje związane z programami telewizyjnymi za pomocą prostych komend.

Dodatkowo oba systemy oferują możliwość przesyłania treści z urządzeń mobilnych na ekran telewizora za pomocą technologii Google Cast. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo udostępniać zdjęcia, filmy czy muzykę ze swoich smartfonów lub tabletów na większym ekranie, co zwiększa komfort korzystania z urządzeń multimedialnych.

Główne różnice między Android TV a Google TV

Mimo że Google TV i Android TV mają wiele wspólnego, istnieją istotne różnice, które różnią te usługi.

Odkrywanie nowych treści

Jedną z głównych różnic między Google TV a Android TV jest sposób, w jaki prezentowane są sugestie treści na ekranie głównym. W przypadku Android TV, rekomendacje opierają się głównie na aplikacjach streamingowych, co może sprawić, że użytkownicy otrzymują mniej spersonalizowane propozycje. Natomiast Google TV wykorzystuje zaawansowane algorytmy, aby dostosować ekran główny do indywidualnych preferencji użytkownika, proponując treści dopasowane do gustu i nawyków.

TV na żywo

Google TV oferuje zakładkę dla transmisji na żywo, co umożliwia użytkownikom szybkie znalezienie aktualnych emisji z różnych kanałów. Wystarczy kliknąć miniaturę, aby rozpocząć oglądanie programu, eliminując konieczność przeglądania wielu aplikacji w poszukiwaniu interesujących treści. W przypadku Android TV, dostęp do transmisji na żywo może być bardziej ograniczony i wymagać otwarcia poszczególnych aplikacji.

Inteligentny dom

Google TV oferuje bardziej zaawansowane funkcje związane z obsługą urządzeń smart home w porównaniu do Android TV. Dzięki integracji z Asystentem Google i szerszemu zakresowi możliwości, użytkownicy mogą łatwo sterować oświetleniem, termostatem czy kamerami monitoringu za pomocą swojego telewizora. W przypadku Android TV, obsługa urządzeń do inteligentnego domu może być mniej rozbudowana i wymagać korzystania z dodatkowych aplikacji.

Kontrola rodzicielska

Google TV oferuje bardziej zaawansowane funkcje kontroli rodzicielskiej w porównaniu do Android TV. Dzięki możliwości tworzenia osobnych profili dla dzieci i dostosowywaniu ustawień dotyczących dostępu do treści rodzice mogą skutecznie monitorować aktywność swoich pociech i zapewnić im bezpieczne środowisko oglądania. W przypadku Android TV, funkcje kontroli rodzicielskiej mogą być mniej zaawansowane i ograniczać się głównie do ogólnych ustawień dotyczących blokowania nieodpowiednich treści.

Czy można zaktualizować Android TV do Google TV?

Wielu użytkowników może zastanawiać się, czy starsze urządzenia z Android TV otrzymają aktualizację do nowszej wersji, czyli Google TV. Niestety, na obecną chwilę nie wygląda na to, aby starsze modele telewizorów doczekały się takiej rewolucji. Większość nowych urządzeń wspieranych przez Google, takich jak telewizory Sony Bravia czy TCL, jest już jednak wyposażona w system Google TV od samego początku.

Dla posiadaczy starszych urządzeń z Android TV nie wszystko jest jednak stracone. Niektóre urządzenia, takie jak NVIDIA Shield, Xiaomi Mi czy telewizory Sony, otrzymały odświeżony interfejs użytkownika, który jest podobny do Google TV. Obejmuje to nowe funkcje, takie jak karta "Odkrywaj" z rekomendacjami treści według gatunku oraz funkcję "Lista do obejrzenia", która umożliwia dodawanie filmów i seriali do listy zadań. Mimo braku oficjalnej aktualizacji do Google TV, te zmiany w interfejsach mogą zapewnić użytkownikom starszych urządzeń z Android TV podobne funkcje i korzyści. Jednakże, aby cieszyć się pełnymi możliwościami i funkcjonalnością Google TV, najprawdopodobniej konieczne będzie zakupienie nowszego urządzenia – telewizora (kosztowne rozwiązanie) lub jednego z nowych Chromecastów (od 189 zł).