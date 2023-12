Chromecast? A komu to potrzebne?

Chromecast – co to jest i dlaczego warto rozważyć jego zakup?

Aby cieszyć się tymi treściami na dużym ekranie telewizora, potrzebujemy odpowiednich narzędzi. Szczególnie jeśli posiadany telewizor nie jest "smart" albo wsparcie dla jego systemu operacyjnego już dawno się skończyło. Wówczas warto sięgnąć po Chromecast od Google,. To niewielki gadżet, który może znacząco poprawić nasze doświadczenie związane multimediami. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym jest Chromecast, jak działa i jakie korzyści może przynieść użytkownikom.

Co to jest Chromecast?

Chromecast to małe urządzenie stworzone przez firmę Google, które pozwala przesyłać treści z urządzeń mobilnych lub komputera na telewizor. Możemy myśleć o nim jak o cyfrowym "pomoście" między urządzeniami. Działa to w bardzo prosty sposób, jeśli chodzi o przygotowanie do pracy. Podłączamy Chromecasta do gniazda HDMI w telewizorze i konfigurujemy go z poziomu telefonu, a następnie możemy przesyłać treści bezprzewodowo.

Aktualna wersja Chromecasta jest dostępna w dwóch wariantach: 4K i HD. Oto kilka kluczowych różnic między nimi:

Chromecast z Google TV (4K)

Cena: ok. 290 zł

Rozdzielczość: do 4K HDR z Dolby Vision

Dostępne kolory: Sky, Sunrise, Snow

Chromecast z Google TV (HD)

Cena: ok. 200 zł

Rozdzielczość: do 1080p HDR

Dostępny kolor: Snow

Jak widać, wersja 4K oferuje wyższą rozdzielczość i obsługę Dolby Vision. To dobra opcja dla miłośników najwyższej jakości obrazu i nowocześniejszych telewizorów. Wersja HD jest bardziej przystępna cenowo i wciąż zapewnia niezłą jakość obrazu. Wszystko zależy od Twoich potrzeb i posiadanego telewizora oraz sprzętu audio.

Jak działa Chromecast?

Chromecast komunikuje się z urządzeniami, za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Oznacza to, że możemy korzystać z naszego smartfona, tabletu lub komputera, aby wybrać treści, które chcemy oglądać lub słuchać, a następnie przesłać je na ekran telewizora. Działa to zarówno dla treści online, takich jak filmy z platform streamingowych, jak i dla treści zapisanych na naszym urządzeniu.

Ważna uwaga – aby cieszyć się strumieniowaniem w jakości 4K, potrzebujemy telewizora zdolnego do obsługi tej rozdzielczości, połączenia z szerokopasmowym internetem oraz treści w jakości 4K.

Jakie funkcje oferuje Chromecast?

Oto niektóre funkcje i cechy, które wyróżniają najnowszy Chromecast.