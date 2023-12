Czym różni się Tłumacz DeepL od Tłumacza Google

Tłumaczenie maszynowe to dziedzina, która dynamicznie ewoluuje, zmieniając sposób komunikacji online. Narzędzia takie jak Tłumacz DeepL i Tłumacz Google odgrywają coraz większą rolę w eliminowaniu barier językowych. Czym różnią się te platformy? Co oferuje mniej popularny DeepL? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Tłumacz DeepL, cieszący się coraz większą popularnością. Narzędzie wyróżnia się na tle innych platform tłumaczeniowych ze względu na swoje zaawansowane funkcje i możliwości. To multiplatformowe rozwiązanie wykracza poza standardowe podejście do tłumaczenia maszynowego, oferując szeroki zakres funkcji, które pozwalają na bardziej elastyczne i precyzyjne przekłady.

W naszym artykule skupimy się na porównaniu Tłumacza DeepL z jednym z najbardziej powszechnie znanych narzędzi tego typu, czyli Tłumaczem Google. Przeanalizujemy kluczowe funkcje i możliwości tej usługi, starając się zobaczyć, w jakich obszarach Tłumacz DeepL wyróżnia się spośród innych narzędzi tłumaczeniowych. Celem jest nie tylko przedstawienie różnic między nimi, ale także zrozumienie, w jakich kontekstach i dla jakich potrzeb każde z tych narzędzi może być najbardziej przydatne.

Co potrafi Tłumacz DeepL?

Funkcja dostosowywania tłumaczeń do kontekstu w Tłumaczu DeepL stanowi istotną wartość dodaną dla użytkowników poszukujących precyzji w przekładzie. Alternatywne wyrażenia umożliwiają łatwe manipulowanie tekstem, co pozwala na dostosowanie tłumaczenia do specyfiki danego kontekstu. Wybór różnych słów i zwrotów daje użytkownikowi większą kontrolę nad finalnym przekładem, zwiększając jego dokładność.

Brak ograniczeń w długości tekstu

Jednym z kluczowych atutów Tłumacza DeepL Pro jest eliminacja ograniczeń wielkości tekstu do tłumaczenia. Limity, które często występują w innych narzędziach tłumaczeniowych, nie są tutaj problemem. To rozwiązanie umożliwia bezproblemowe tłumaczenie długich dokumentów czy nawet obszernych plików, bez utraty oryginalnego formatowania tekstu. Ta elastyczność stanowi istotny atut dla osób korzystających z takich narzędzi na co dzień w swojej pracy.

Możliwość dostosowania tonu i stylu tłumaczeń

Funkcja pozwalająca na wybór między wariantem formalnym a nieformalnym w tłumaczeniu, dostępna w Tłumaczu DeepL, jest aspektem, który zyskuje na znaczeniu w kontekście komunikacji służbowej. Ta opcja umożliwia automatyczną adaptację tłumaczenia do oczekiwanego tonu i stylu, co jest niezwykle istotne w przypadku tłumaczeń biznesowych lub formalnych dokumentów.

Tworzenie własnego glosariusza

Możliwość tworzenia własnych glosariuszy w Tłumaczu DeepL to funkcja, która zdecydowanie podnosi użyteczność narzędzia. Umożliwia ona precyzyjne dostosowywanie tłumaczeń poprzez dodawanie konkretnych słów i zwrotów, co przyspiesza proces tłumaczenia i zwiększa jego spójność. Reguły tłumaczenia dla kluczowych terminów zwiększają precyzję i dokładność przekładu.

Integracja z narzędziami CAT

Profesjonalni tłumacze mogą cieszyć się integracją Tłumacza DeepL Pro z narzędziami CAT (computer-assisted translation), co znacząco ułatwia pracę i zwiększa efektywność tłumaczeń. Możliwość automatycznego wstępnego tłumaczenia plików oraz zachowanie formatowania tekstu przy integracji z popularnymi rozwiązaniami CAT, stanowi istotne wsparcie dla branży tłumaczeniowej.

Co potrafi darmowa wersja DeepL?

Jak pewnie zauważyliście, w powyższym tekście na zmianę przewijały się nazwy DeepL oraz DeepL Pro. Ta druga odnosi się do płatnej wersji narzędzia. Ale już darmowy wariant Tłumacza DeepL oferuje użytkownikom szereg przydatnych funkcji. Możliwość tłumaczenia tekstów z limitem znaków stanowi podstawę tego narzędzia, umożliwiając szybkie przekłady krótszych fragmentów tekstu. Dodatkowo dostępne są trzy darmowe tłumaczenia plików miesięcznie, jednak bez opcji edycji po dokonaniu przekładu. Ta wersja pozwala również na przesyłanie plików o maksymalnym rozmiarze 5 MB, co może być przydatne dla użytkowników potrzebujących tłumaczenia większych dokumentów. Warto również wspomnieć o jednym glosariuszu, który umożliwia użytkownikom tworzenie do 10 wpisów, co stanowi prosty sposób na personalizację i dostosowanie tłumaczeń do konkretnego kontekstu czy terminologii. Te funkcje stanowią solidną podstawę dla osób szukających skutecznego narzędzia do sporadycznego tłumaczenia krótszych tekstów czy plików. Warto jednak pamiętać o tym, że pełny potencjał DeepL otwiera się przed nami dopiero po wykupieniu abonamentu. Najtańszy wariant kosztuje 7,49 euro.

Źródło: Depositphotos

DeepL VS. Tłumacz Google

Tłumacz Google, będący jednym z najbardziej powszechnie używanych narzędzi do tłumaczenia ma swoje własne unikalne cechy, które wyróżniają go w porównaniu z Tłumaczem DeepL. Jedną z głównych zalet rozwiązania od Google jest jego wszechstronność i dostępność. Jest to narzędzie, które jest powszechnie znane i łatwo dostępne dla szerokiej grupy użytkowników. Ponadto Tłumacz Google oferuje szeroki zakres języków docelowych, co może być istotne dla osób potrzebujących tłumaczeń w mniej popularnych językach. W porównaniu do DeepL, Tłumacz Google może wykazywać pewne ograniczenia pod względem precyzji i kontekstowej poprawności tłumaczeń. DeepL, z kolei, znany jest z większej dokładności i elastyczności w dopasowywaniu tłumaczeń do kontekstu.

Tłumacz Google może być odpowiedni dla użytkowników poszukujących prostego, natychmiastowego tłumaczenia w wielu językach, szczególnie jeśli precyzja nie jest kluczowa, a priorytetem jest ogólny sens tekstu. Jest to narzędzie, które sprawdzi się w przypadku szybkich, nieformalnych tłumaczeń, gdzie dokładność może być na drugim planie.