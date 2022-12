Nowe opcje w wyszukiwarce Google. Teraz szybciej znajdziesz czego szukasz

Tematy. Dzięki nim łatwiej zmienisz wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania są niesatysfakcjonujące? Najczęściej kombinujemy ze zmianą fraz kluczowych - opcjonalnie też sięgamy po tamtejsze filtry związane z datami publikacji czy typem treści. Google jednak postanowiło pójść o krok dalej - i z automatu podrzucić nam popularne frazy i połączenia, abyśmy jeszcze szybciej dotarli do interesujących nas materiałów. Google zaprezentowało tematy na przykładzie frazy "pomysły na obiad". Tuż pod okienkiem wyszukiwania są podpowiedzi typpu "zdrowe", "wegetariańskie", "szybkie". Po kliknięciu na nie są one automatycznie dodawane do pola wyszukiwania - co ma pomóc nam oszczędzić czas i efektywniej korzystać z wyszukiwarki. W zależności od tego jak będziemy dobierać kolejne frazy, będą zmieniać się podpowiedzi. Zasada jest taka, że ma być wygodniej niż kiedykolwiek wcześniej. A do tego dochodzi, rzecz jasna, cały zestaw filtrów, które są tam dostępne od dłuższego czasu.

Kiedy przeprowadzasz wyszukiwanie, nasze systemy automatycznie wyświetlają odpowiednie tematy dla Ciebie w oparciu o to, co rozumiemy o tym, jak ludzie korzystają z wyszukiwarki oraz z analizy treści w sieci.

Zarówno tematy jak i filtry są wyświetlane w kolejności, którą nasze systemy automatycznie określają jako najbardziej pomocną dla Twojego konkretnego zapytania. Jeśli nie widzisz konkretnego filtra, który chcesz, możesz znaleźć więcej używając opcji "Wszystkie filtry", która jest dostępna na końcu wiersza.

Bez wątpienia nowości proponowane przez Google w formie takich prostych "podpowiedzi" okażą się pomocne na co dzień.

Grafika: Depositphotos.com