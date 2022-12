Nie utrzymujecie porządku w przeglądarce? Nowa funkcja Google Chrome Was zachwyci.

Google nie przestaje ulepszać najpopularniejszej wyszukiwarki na świecie. Chrome z nowymi funkcjami

Jeśli robicie jakiś research, przygotowujecie grupowy projekt, planujecie podróż, robicie tysiąc rzeczy na raz czy po prostu przeglądacie mnóstwo stron internetowych, to doskonale wiecie, że w wyszukiwarce robi się potężny bałagan. Chociaż zawsze wyświetlają się wszystkie otwarte karty, a zamknięte jesteśmy w stanie odnaleźć w historii, to całość paradoksalnie nie jest wcale taka łatwa i zwyczajnie bywa irytująca czy uciążliwa.

Źródło: Google

Google postanowiło rozwiązać ten problem i usprawnić Chrome’a pod tym względem, maksymalnie zwiększając komfort użytkownika podczas próby odgrzebania danej rzeczy.

Skróty, które pozwolą znaleźć wszystko w krótkim czasie. Chrome z ważną zmianą

W pasku wyszukiwania możemy teraz używać specjalnych oznaczeń, które pozwolą nam odgrzebać wybrane wyszukiwanie. Wszystko za sprawą @tabs, @bookmarks i @history - lub, w przypadku polskiej wersji przeglądarki, @karty, @zakładki i @historia.

@karty pozwalają nam w szybkim tempie przenieść się do jednej z włączonych kart, co przydaje się podczas między innymi pracy czy planowania podróży. Zdarzają się sytuacje, w których mamy otwartych tyle kart, że na podglądzie widzimy same ikony — w takiej sytuacji niejednokrotnie nowa funkcja pozwoli nam zaoszczędzić sporo czasu.

Źródło: Google

@zakładki - jak sama nazwa zdradza — pozwala nam wyszukać zapisane zakładki (ulubione strony). Zaczynając wyszukiwanie w pasku od @historia możemy w ekspresowym tempie wyszukać stronę z niedawno przeglądanych witryn.

Niby niewiele, lecz jestem pewien, że wiele osób będzie zachwyconych z powodu takiej nowości. Sam bym był, gdyby nie fakt, że korzystanie z Chrome’a zjada cały RAM i zwiększa apetyt laptopa na baterię. Niemniej, jestem przekonany, że wiele osób będzie zachwyconych wprowadzonymi nowościami.

Źródło: Google