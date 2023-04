Google ogłosiło, że ich nowy superkomputer TPU v4 jest od 1,2 do 1,7 raza szybszy i zużywa od 1,3 do 1,9 raza mniej energii niż systemy z użyciem chipów NVIDIA A100. Zdaniem Google, ich celem jest konkurowanie z NVIDIA w tym sektorze, gdzie akurat ta firma obecnie dominuje z ponad 90 procentami udziałów w rozwoju opartym na chipach AI.

Google chce, aby firmy zaczęły używać superkomputerów z układami Tensor Processing Units (TPU), które oferuje, a nie inwestować w chipy, które produkuje NVIDIA. Google wskazuje nawet, że popularne narzędzie Midjourney, generujące obrazy przy użyciu sztucznej inteligencji, wykorzystuje właśnie TPU. A to już spora nobilitacja.

W opublikowanym artykule badawczym, Google porównało swoją nową technologię TPU v4 do A100, jednak nie porównało do systemów z użyciem chipów H100. Google jest zdeterminowane, by pokazać, że sztuczna inteligencja oraz superkomputery, które ją napędzają, stanowią przyszłość informatyki i technologii. Niemniej jednak, mimo wprowadzenia na rynek nowej technologii TPU v4, Google nadal będzie musiało stawić czoła dominującej pozycji NVIDIA w tej dziedzinie.

Ważny krok, ale...

Jednakże, mimo że Google nadal musi nadrobić zaległości z Bardem, firma ta z pewnością wkrótce będzie chciała wprowadzić na rynek nowe innowacyjne rozwiązania w dziedzinie sztucznej inteligencji. Superkomputery oparte na Tensor Processing Units stanowią ważny krok w tym kierunku, co może oznaczać, że Google niedługo będzie w stanie konkurować z najlepszymi na rynku.

Nie ulega wątpliwości, że rozwój superkomputerów opartych na sztucznej inteligencji ma ogromne znaczenie dla przyszłości technologii, ale również dla różnych dziedzin nauki. Dzięki tym narzędziom naukowcy będą w stanie szybciej i skuteczniej analizować ogromne ilości danych, co ma kluczowe znaczenie dla dalszego postępu w tych dziedzinach. Robi się więc niesamowicie ciekawie i cóż... czekamy na rozwój wydarzeń!