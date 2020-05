Stan Arizona postawił się Google. Gigant zapłaci 10 000 dol. za każde naruszenie prywatności?

Część z nas zdążyła się już przyzwyczaić do tego, że nasze telefony śledzą wszystko, co robimy, a asystenci głosowi – słuchają nas cały czas. Niektórzy uważają to za pewnego rodzaju wymianę – my dajemy producentom i serwisom nasze dane, a w zamian otrzymujemy wygodę i dostęp do szerokiego wachlarza usług za darmo. Niestety – wymiana ta nie jest zbyt uczciwa, ponieważ konia z rzędem temu, kto wie, ile i jakie dokładnie dane zbiera o nas Facebook czy Google. Stąd też słuszne obawy ludzi o naruszenie ich prywatności przez gigantów świata IT. Na te obawy nie pozostał głuchy prokurator generalny stanu Arizona, który wytoczył proces firmie z Mountain View.

Google kontra prawo stanowe. Kto wygra?

Wspomniany prokurator generalny – Mark Brnovich – złożył pozew dotyczący nielegalnego śledzenia użytkowników przez Google. Oskarża on firmę, o to, że nawet jeżeli użytkownicy wyłączą wszystkie funkcje związane z lokalizacją, gigant i tak zbiera dane o ich położeniu bez ich wiedzy i co ważniejsze – zgody. Dane te miała gromadzić m.in. aplikacja pogodowa. Google będzie bardzo ciężko odeprzeć te zarzuty, ponieważ na przestrzeni lat wiele razy udowodniono, że dane o naszej lokalizacji są dla przedsiębiorstwa niezwykle cenne i bardzo chętnie zbiera je nawet, jeżeli mu na to nie pozwolimy.