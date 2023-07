Uważaj. NFT trafi do sklepu, do którego zaglądasz bardzo często

Google jednak podchodził do NFT z pewnym sceptycyzmem. Natomiast teraz, Google ogłosił, że pozwoli deweloperom na sprzedaż NFT i innych tokenizowanych aktywów cyfrowych w ramach swoich aplikacji i gier. Są jednak pewne warunki, które mają zapewnić bezpieczeństwo i przejrzystość sprzedaży tokenów. Deweloperzy będą zobowiązani do jasnego deklarowania, czy ich aplikacje lub gry umożliwiają sprzedaż lub zdobywanie tokenizowanych aktywów cyfrowych przez użytkowników. Ponadto Google surowo zabrania jakiejkolwiek promocji czy gloryfikowania potencjalnych zysków związanych z handlem - również w grach. Chodzi o to, aby ludzie nie byli przyciągani do aplikacji, czy gier za pomocą informacji o zyskowności NFT. Google nie chce najpewniej, żeby ktokolwiek ich kojarzył z ułatwianiem, czy aprobatą dla inwestycji z NFT, co może skończyć się bardzo źle.

Hazard pod lupą Google - tutaj nie będzie litości

W ramach zaktualizowanych zasad Google stwierdził także, że aplikacje nie spełniające wymogów dotyczących hazardu nie będą mogły przyjmować płatności "szanse" wygrania takiego NFT. Dodatkowo, deweloperzy nie mogą oferować zakupów, w których wartość takiego NFT nie jest jasno określona. Dotyczy to również mechanizmów, które umożliwiają otrzymywanie losowych przedmiotów opartych na blockchainie w ramach zakupu czegoś w rodzaju "lootboksów". Pewnie spotkaliście się kiedyś ze swego rodzaju "loterią" w grach RPG/MMORPG, gdzie postać otwierała zakupione skrzynki, z których "wyskakiwały" losowe przedmioty. To nic innego, jak loteria, hazard: użytkownik skuszony opcją wygrania wartościowego przedmiotu będzie kupować kolejne "skrzynki" - a stąd już prosta droga do utraty kontroli nad tym, ile pieniędzy wydajemy na przedmioty w grze.

Jedną z ważnych firm, która miała wpływ na kształtowanie tej polityki, jest Reddit - popularna platforma społecznościowa. Matt Williamson z Reddita stwierdził, że ważne jest zapewnienie przejrzystości i odpowiedzialnego podejścia do treści cyfrowych opartych na technologii blockchain, w tym również do kolekcjonerskich awatarów NFT. Reddit nawiązał współpracę z Google w celu wsparcia w aktualizacji polityki, mającej na celu stworzenie równych warunków, które promują treści cyfrowe oparte na technologii blockchain. Trzeba przyznać, że to całkiem ciekawa kooperacja: Google wcześniej niemrawo podchodziło do NFT, natomiast Reddit ma już całkiem spore doświadczenie w ich zakresie.

A zatem, w sklepie Google Play pojawią się więc aplikacje i programy, w których będzie można nabyć własny token. Skoro Google nie widzi nic przeciwko i udało mu się stworzyć zestaw zdrowych zasad w kontekście tokenów - za chwilę możemy spotkać się z tym samym kierunkiem zmian w innych repozytoriach. Stawiam na to, że kolejny będzie Microsoft, a Apple zajmie się NFT na samym końcu.