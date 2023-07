Google zrobi za Ciebie prezentację. Wszystko dzięki miłości do AI

Duet AI dostępne dla większego grona użytkowników

Jakiś czas temu Google ogłosiło, że Duet AI pojawi się w Workspace. Usługa jest stworzona dla osób, które chcą używać sztucznej inteligencji do pisania, tworzenia obrazów z tekstu, organizowania — po prostu zdecydowanego ułatwienia i przyspieszenia procesów pracy. Duet AI jest narzędziem łączącym funkcje z ChatGPT czy Google Bard oraz DALL-E czy Midjourney.

Źródło: 9to5Google

Google mówiło, że funkcja będzie dostępna dla wszystkich użytkowników „jeszcze w tym roku”. 9to5Google donosi jednak, że Duet AI już teraz trafiło do zdecydowanie większej liczby użytkowników, którzy mogą sprawdzić funkcję opartą na sztucznej inteligencji podczas tworzenia prezentacji.

Google zrobi za nas prezentacje

Google testuje swoją funkcję w Prezentacjach (Slide). Możemy wygenerować grafikę korzystając z okna „Pomóż mi wizualizować”, w którym dodatkowo możemy wpisać pełną kombinację poleceń, wliczając w to wszystko, co ma znaleźć się na grafice, styl, w jakim obraz ma zostać wygenerowany, oraz kolory, których AI ma użyć. Google korzysta między innymi z Imagen.

Google daje do dyspozycji również kilka odgórnych stylów obrazów. Mamy do dyspozycji między innymi takie jak Fotografia, Tło, Grafika wektorowa, Szkic, Akwarela czy Cyberpunk. Duet AI generuje łącznie 8 propozycji, a cały proces zajmuje około 20 sekund, co nie jest rewelacyjnym wynikiem — lecz możemy spodziewać się, że kiedy firma z Mountain View udostępni tę funkcję dla wszystkich, to będzie to działało nieco sprawniej.

Asystenci AI, którzy robią większość czynności za nas, pojawiają się już z każdej strony — zarówno od Google, jak i od Microsoftu. Czy to dobry trend? Dajcie znać, co o tym myślicie.

