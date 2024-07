YouTube music to jedna z tych usług, które są użytkownikom wpychane dosłownie na siłę. Trudno mi podać przykład innej usługi, która w tak agresywny sposób jest forsowana przez technologicznych gigantów. Ale mimo tego że nie da się kupić dostępu do YouTube Premium bez wykupienia YouTube Music, większość użytkowników i tak po tę platformę nie sięga. Jestem tego modelowym przykładem: mimo że od lat subskrybuję YouTube Premium, nigdy nawet na chwilę nie zajrzałem do YT Music. Spotify i Apple Music w zupełności mi wystarczają.

Nie zmienia to jednak faktu, że Google robi co tylko w jego mocy by zachęcić nas do swojego produktu. I właśnie trwają testy nowej opcji, która w mniemaniu giganta ma pchnąć nas w ramiona jego platformy streamingowej. Szczerze? Nie wiem jak Wy, ale ja wciąż nie czuję się ani trochę zachęcony.

YouTube Music pozwoli wpisać prompt, by stworzyć naszą wymarzoną stację radiową

Najnowszym pomysłem na przyciągnięcie naszej uwagi według Google są stacje radiowe bazujące na algorytmach sztucznej inteligencji. Jak to działa w praktyce? Platforma na stronie głównej aplikacji prosi użytkowników, by poprosili o muzykę jaką lubią. Kiedy podamy jakąś informację, pojawia się przycisk "Uruchom radio". Istnieje również opcja wprowadzenia naszych preferencji za pośrednictwem komendy głosowej. Wówczas to wygenerowana zostanie playlista, którą YouTube Music próbuje nam sprzedać jako radio — bo w tej formie będziemy mogli ją odsłuchać.

Z jednej strony: idealne w swojej prostocie. Z drugiej: nigdy nie narzekam że nie mam czego słuchać, bo w dobie streamingu to wydaje się wręcz niewykonalne. A dużo bardziej niż własne stacje radiowe użytkownicy prawdopodobnie wolą podrzucane im wspominki albo wyszukane dla nich perełki, które regularnie serwuje im konkurencja...

Źródło