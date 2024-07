Tanie napełnianie butli SodaStream – stacjonarnie czy online? Sprawdzamy.

Gdzie napełnić butlę do Sodastream?

Coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z urządzeń do gazowania wody, takich jak SodaStream. Aby saturator działał sprawnie, niezbędne jest regularne napełnianie butli CO2. W tym artykule przybliżymy sposoby na to, jak to zrobić – zarówno stacjonarne, jak i online. Przedstawimy również szczegółowe kroki wymiany naboju, różnice między poszczególnymi rodzajami cylindrów oraz praktyczne porady dotyczące użytkowania ekspresów do gazowania wody.

Posiadanie urządzenia SodaStream to dla wielu osób wygoda i oszczędność. Saturatory nie działają jednak bezkosztowo. To byłoby zbyt piękne. Dla prawidłowego działania kluczowe jest regularne napełnianie cylindra CO2. Istnieje kilka sposobów na wymianę pustego naboju na pełny. Możemy zrobić to stacjonarnie w jednym z wielu punktów na terenie całej Polski lub skorzystać z wygodnej opcji wymiany online.

Stacjonarna wymiana cylindra SodaStream

Kiedy gaz w butli SodaStream się kończy, jedną z dostępnych opcji jest wymiana stacjonarna. Ta metoda jest odpowiednia dla osób, które preferują bezpośredni kontakt i możliwość natychmiastowego załatwienia sprawy. W Polsce istnieje wiele punktów wymiany, które znajdują się w popularnych sieciach handlowych, takich jak Media Expert, Carrefour, Media Markt oraz wybrane punkty Max Elektro. Koszt wymiany butli wynosi około 49 zł. Pełną listę punktów wymiany można znaleźć na stronie SodaStream. Stronka z mapą dostępna tutaj.

Wymiana naboju CO2 online

Dla osób ceniących wygodę i oszczędność czasu bardziej odpowiednia może być wymiana online. Dzięki tej opcji nie ma potrzeby wychodzenia z domu ani szukania punktu wymiany. Pełny cylinder można zamówić przez internet, na przykład na stronie Konesso. Koszt takiej wymiany to 49,99 zł, a przesyłka jest darmowa. Pusty cylinder zwracany jest kurierowi w momencie dostawy nowego naboju. Jest to wygodne rozwiązanie, które eliminuje konieczność osobistej wizyty w sklepie. Konesso oferuje dziś dwa różne sposoby takiej wymiany – z kaucją i bez kaucji.

Wymiana online bez kaucji

Aby wymienić nabój bez kaucji, musisz już posiadać pusty cylinder SodaStream Quick Connect. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności otrzymasz mailowo etykietę nadawczą. Następnie, pusty cylinder należy zapakować, nakleić otrzymaną etykietę i nadać paczkę za darmo w wybranym punkcie nadania lub zamówić kuriera. Po zweryfikowaniu zwróconego cylindra, w ciągu dwóch dni roboczych wysyłany jest do Ciebie pełny cylinder.

Wymiana online z kaucją zwrotną

W przypadku wymiany online z kaucją zwrotną, do ceny cylindra doliczana jest opłata w wysokości 70 zł, która zostaje zwrócona, po otrzymaniu pustego cylindra. Proces jest więc nieco inny. Najpierw dostajesz pełny nabój, później odsyłasz ten pusty. Na dostarczenie cylindra bez gazu masz 14 dni. Jeśli tego nie zrobisz, kaucja nie zostanie zwrócona.

Jak wymienić cylinder SodaStream Quick Connect?

Wymiana cylindra w urządzeniu SodaStream z systemem Quick Connect jest bardzo prostym procesem. Najpierw należy zdjąć obudowę ekspresu, następnie unieść różową blokadę cylindra. Po wyjęciu pustego naboju nowy cylinder wymaga usunięcia folii i plastikowego zabezpieczenia. Następnie nowy cylinder należy umieścić w saturatorze, przechylić różową blokadę w dół i założyć obudowę ekspresu. Cały proces nie wymaga specjalistycznych narzędzi.

Różnice między niebieskim a różowym cylindrem SodaStream

Należy zwrócić uwagę na różnice między niebieskim a różowym cylindrem SodaStream. Różowy cylinder wyposażony jest w system Quick Connect, który umożliwia łatwy montaż. Natomiast niebieski cylinder posiada końcówkę Twist Connect, wymagającą przykręcenia jej do saturatora. Przed zakupem nowego cylindra warto upewnić się, który typ jest kompatybilny z urządzeniem, jakie posiadasz, aby uniknąć problemów z montażem.

Skąd mam wiedzieć, że gaz w naboju się kończy?

Rozpoznanie momentu, gdy gaz w naboju SodaStream się kończy, jest istotne dla zapewnienia ciągłości korzystania z urządzenia. Niski poziom gazu objawia się coraz słabszym nasyceniem wody. Kiedy woda jest mniej gazowana niż zwykle, oznacza to, że cylinder jest prawie pusty. Całkowity brak gazu oznacza, że cylinder przestał dostarczać CO2 i wymaga wymiany.

Czy możliwa jest wymiana niebieskiego cylindra na różowy?

Bezpośrednia wymiana niebieskiego cylindra SodaStream na różowy nie jest możliwa ze względu na różne systemy montażu. Niebieskie cylindry używają systemu Twist Connect, podczas gdy różowe wykorzystują Quick Connect. Każdy z tych systemów jest przystosowany do innego typu saturatora, dlatego przed zakupem nowego cylindra warto upewnić się, który typ posiadasz i czy możesz go wymienić na ten oznaczony takim samym kolorem.