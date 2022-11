Google i Renault zacieśniają współpracę. Cel: samochód przyszłości skrojony do naszych potrzeb

Współczesne samochody najeżone są elektroniką z każdej strony. W 2022 roku nikogo już nie zaskakują zaawansowane systemy wspomagające jazdę i dbające o nasze bezpieczeństwo. Mimo że wszyscy duzi producenci w branży ściśle współpracują z technologicznymi gigantami, to Tesla wyjeździła drogę i pod wieloma względami ustaliła obowiązujące po dziś dzień standardy. Google i grupa Renault współpracują ze sobą nie od dziś. Teraz jednak marki informują o zacieśnieniu więzów i pracy nad nowymi rozwiązaniami. Nowe samochody mają być jeszcze bardziej "smart" — a wszystko to dzięki zaawansowanym systemom, które trafią do samochodów Renault, Dacia, Alpine oraz Mobilize.

Renault 5 concept

W nich znajdą się rozwiązania technologiczne i chmurowe od Google (w przeciwieństwie do reszty rynku, która stawia na AWS). To że wszystko będzie działało pod kontrolą rozwiązań Google jest naturalne — w końcu taki efekty obserwujemy od czasu pierwszych informacji o współpracy. Teraz jednak firmy informują, że będzie to jeszcze bardziej kompleksowa integracja:

dla łatwiejszej i ciągłej integracji nowych usług w pojeździe oraz tworzenia nowych aplikacji pokładowych (usług w samochodzie) i pozapokładowych.

Nowoczesne technologie i sztuczna inteligencja mają pomóc samochodom jeszcze lepiej dostosować się do potrzeb użytkownikow, a także sprawniej się z nimi komunikować. Wykonywana w czasie rzeczywistym diagnostyka pozwoli informować na bieżąco o problemach. Ponadto dzięki stałej nauce nawyków kierowcy samochody będą poznawać ulubione trasy, styl jazdy, a także stacje ładowania. Te oczywiście będą też bezcenne dla ubezpieczycieli, którzy będą w stanie lepiej ocenić ryzyko i wycenić polisy dla każdego kierowcy z osobna. Chociaż wiadomo, że nie dla każdego będzie to dobrą wiadomością.

Na więcej szczegółów związanych z tym partnerstwem przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Ile? Czas pokaże.