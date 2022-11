Google Play Games z Androida na Windowsa

Google Play Games nie jest całkiem nową usługą, po raz pierwszy została ona udostępniona kilka miesięcy temu w ramach ograniczonej wersji beta w Hongkongu, Korei Południowej oraz na Tajwanie. Dzisiaj rozszerzyła swój zasięg o Stany Zjednoczone, Kanadę, Meksyk, Brazylię, Indonezję, Filipiny, Malezję oraz Singapur. Udostępniona przez Google aplikacja przeznaczona jest dla komputerów PC opartych na systemie Windows i pozwala na uruchamianie gier z Androida na dużym ekranie. W chwili obecnej obsługiwanych jest dokładnie 85 tytułów takich jak: 1945 Air Force, Blade Idle, Cookie Run: Kingdom oraz Evony: The King’s Return. Jej główną zaletą jest fakt, że rozgrywka jest synchronizowana w telefonem, więc grę rozpoczęta podczas powrotu z pracy, możemy kontynuować w domu na komputerze.

Szczerze powiedziawszy nie widzę wielkiego potencjału dla tego rozwiązania, ale szef projektu Arjun Dayal jest przekonany, że to bardzo istotny kamień milowy przed wprowadzeniem tej usługi na wszystkich rynkach. Aż ciśnie się na klawiaturę pytanie, czy dostępna będzie tak długo jak Stadia, czy skończy swój żywot jeszcze szybciej ;-). Póki co Google zbiera opinie graczy i dopracowuje swoje rozwiązanie. Nie zakomunikowano kiedy może być gotowe do udostępnienia w wersji finalnej, ale raczej nie będzie to miało miejsca w tym roku. Ciekawi mnie natomiast jakie generuje zainteresowanie, bo sam koncept przenoszenia aplikacji z Androida na Windows nie jest niczym nowym. Usługa jest obecnie dostępna za darmo, a więcej na jej temat możecie przeczytać na dedykowanej stronie (w języku polskim).

Microsoft pracuje obecnie nad swoim rozwiązaniem, które pozwoli uruchamiać zwirtualizowany system Android na komputerze z Windows, ale współpracuje przy tym projekcie z Amazonem i zamierza korzystać z aplikacji oferowanych w tamtejszym sklepie. Możliwość uruchamiania aplikacji ze smartfona wydaje się mieć więcej sensu, szczególnie dla deweloperów, którzy pracują nad ich rozwojem i chcieliby szybko coś przetestować na żywym organizmie. Jak potoczą się losy obu projektów przekonamy się pewnie za kilka miesięcy.