Wiadomości Google bezpieczniejsze i wygodniejsze. Co wprowadza nowa aktualizacja?

RCS, czyli iMessage na Androidzie

RCS (Rich Communication Services) to standard komunikacji mobilnej, który ma na celu poprawienie funkcji wiadomości tekstowych na urządzeniach mobilnych. Jest to technologia, która zastąpiła tradycyjne wiadomości SMS i MMS, dodając nowe możliwości i funkcje, takie jak potwierdzenia dostarczenia, odczytu, wsparcie dla wysyłania większych plików, grafik, multimediów oraz możliwość prowadzenia rozmów grupowych.

RCS w Wiadomościach Google to próba ulepszenia standardowych wiadomości tekstowych poprzez wprowadzenie bardziej interaktywnych i wszechstronnych funkcji. Warto jednak zaznaczyć, że aby korzystać z funkcji RCS, obie strony muszą mieć włączoną tę usługę i używać tego samego systemu operacyjnego, a przynajmniej w niektórych przypadkach — bo chociaż Apple się opiera przed integracją iMessage z Messages, to Google jest bardziej chętne na oferowanie szyfrowania end-to-end dla wszystkich, niezależnie od platformy.

Co nowego w RCS?

Google wprowadziło w najnowszej aktualizacji Wiadomości dwie zmiany, które bez dwóch zdań zwiększą komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Po pierwsze, wiadomości RCS będą teraz domyślnie włączone w Wiadomościach Google dla wszystkich nowych i istniejących użytkowników. Żeby nie korzystać z Rich Communication Services, trzeba ręcznie wyłączyć tę funkcję w Ustawieniach.

Drugą i bez dwóch zdań ważniejszą nowością jest to, że Google w końcu wprowadza funkcję szyfrowania end-to-end, zwiększając bezpieczeństwo wiadomości, do czatów grupowych. Wiadomości Google używały już szyfrowania, aby dodać dodatkową warstwę zabezpieczeń do czatów, ale tylko w przypadku „SMS-owania” z jedną osobą — teraz najnowsza aktualizacja pomoże zachować prywatność również w grupowych czatach. Oczywiście będzie to działać tylko wtedy, kiedy wszyscy użytkownicy będą mieli włączone RCS oraz będą korzystać z Wiadomości Google. Co Wy na to?

Źródło: Google