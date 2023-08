Google Chrome będzie bezpieczniejszy, dostanie aktualizacje co tydzień

Google Chrome poprawia bezpieczeństwo

Chrome jest obecnie najpopularniejszą przeglądarką internetową na świecie. Nic w tym dziwnego, bo pod wieloma względami wyprzedza swoją konkurencję oferując wiele przydatnych rozwiązań oraz częste aktualizacje. Obecnie nową wersję przeglądarki otrzymujemy średnio raz na miesiąc, a aktualizacje związane z bezpieczeństwem pojawiają się średnio co 15 dni. Gigant zamierza jednak jeszcze bardziej zwiększyć częstotliwość tych ostatnich aktualizacji, zwracając uwagę na istotny problem. W kanałach testowych (Canary i Dev), poprawki dla przeglądarki pojawiają się znacznie częściej i przestępcy wykorzystują ten fakt do odkrywania podatności w stabilnych wersjach przeglądarki.

Zazwyczaj taki błąd w wersji stabilnej łatany jest maksymalnie w ciągu wspomnianych 15 dni, ale to nadal kilka dni, w czasie których nasze komputery są podatne na atak. Dlatego od wersji Chrome oznaczonej numerem 116 (czyli następnej, bo obecna stabilna to 115), aktualizacje bezpieczeństwa będą się pojawiać średnio co tydzień. Niestety oznacza to, że przeglądarka będzie was namawiała do restartu co kilka dni. Na szczęście domyślnie Chrome zapamiętuje ostatnio przeglądane strony i po naciśnięciu odpowiedniego przycisku, wrócicie do tego co robiliście wcześniej w ciągu kilku sekund. Dlatego nie warto odkładać momentu samej aktualizacji.

Przy okazji Google testuje też nowe komunikaty zachęcające do aktualizacji. Zazwyczaj jest to zielona kropka, która z czasem zamienia się w żółtą i później czerwoną, jeśli ociągamy się z aktualizacją. Teraz pojawią się bardziej czytelne komunikaty tekstowe, zachęcające do zakończenia aktualizacji albo ponownego uruchomienia przeglądarki. Dzięki temu taki komunikat łatwiej dostrzec, a mniej doświadczeni użytkownicy dokładnie wiedzą co mają zrobić. Zmiany te są obecnie testowane na około 1% użytkowników Chrome, ale jeśli testy wypadną obiecująco to zostaną wprowadzone dla wszystkich użytkowników.

źródło: Google Blog