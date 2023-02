Przypomnienia z Kalendarza i Asystenta Google w nowym miejscu. Gdzie ich szukać?

Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że Google przymierza się do zintegrowania z Listami zadań przypomnień tworzonych w Kalendarzu i przy pomocy Asystenta. Po wprowadzaniu zmian, przypomnienia przeniesione zostaną do Zadań, dzięki czemu będzie można w łatwy sposób nimi zarządzań - w jednym miejscu z poziomu kilku istniejących już usług:

Użyj przycisku "Dodaj do zadań" w Gmailu, aby ważne elementy działań nie zgubiły się w skrzynce odbiorczej

Twórz zadania bezpośrednio z Google Chat, aby zamienić myśl w wyraźne działanie

Utwórz zadanie w Kalendarzu Google, aby wybrać idealny czas na jego wykonanie

Posortuj utworzone zadania na listy i wyróżnij te, które są dla Ciebie najważniejsze

Choć zapowiedzi te pojawiły się we wrześniu ubiegłego roku, dopiero teraz Google jest gotowe na pełną migrację przypomnień z Kalendarza i Asystenta do Listy zadań. Dzięki temu, użytkownicy będą mogli tworzyć zadania z Kalendarza i z wykorzystaniem Asystenta bez użycia rąk, podobnie jak wcześniej tworzyli Przypomnienia. Dodatkowo, w nieco innych sposób niż w przypadku Przypomnień, będzie można zadania z innych aplikacji Google Workspace, takich jak Gmail, Docs i Czat, lub bezpośrednio z aplikacji Zadania.

Jak wygląda kalendarz wprowadzanych zmian? Osoby korzystające z darmowych kont Google będą mogli korzystać z odświeżonych List zadań Google już w przyszłym miesiącu. Od 6 marca w trakcie korzystania z Gmail, Czata i Kalendarza pojawiać się będą powiadomienia informujące użytkowników, że wkrótce tworzone przypomnienia zostaną zintegrowane z Listami zadań. Jeśli już teraz korzystanie z tej funkcji, to w opcjach (⋮) list znajdziecie możliwość przeniesienia istniejących przypomnień.

Przypomnienia z Kalendarza Google i Asystenta w nowej odsłonie. Kiedy zmiany?

Ci, którzy z usług Google korzystają w ramach pakietu Workspace, powiadomienia otrzymywać będą od 12 kwietnia - natomiast od 22 maja 2023 r. przypomnienia z Asystenta i Kalendarza zaczną automatycznie migrować do List zadań dla użytkowników, którzy jeszcze nie dokonali migracji. Google zachęca by już teraz korzystać z List zadań, które oferują szereg zaawansowanych opcji ułatwiających przeglądanie, tworzenie, edytowanie i zarządzanie zadaniami i przypomnieniami.

Po zakończeniu migracji użytkownicy będą mogli przeglądać i zarządzać wszystkimi swoimi zadaniami w jednym miejscu - w dedykowanym panelu otwieranym po wybraniu ikony Zadań (obrazek poniżej).

W Zadaniach można wykorzystać takie funkcje, jak organizowanie zadań na wielu listach i dodawanie opisów w celu dodatkowej organizacji. Zadania są dostępne w sieci w aplikacjach Google Workspace, takich jak Gmail, Kalendarz, Dokumenty i Czat, co ułatwia tworzenie zadań bez konieczności przełączania kart lub aplikacji. Jeśli używasz Asystenta, będziesz mógł również tworzyć Zadania bezpośrednio z Asystenta.

Jest też ważna informacja dla tych, którzy korzystają z Google Keep do przechowywania swoich przypomnień. Przypomnienia utworzone w Keep nie zostaną przeniesione do List zadań - nadal będą dostępne w Keep, ale po zakończeniu migracji nie będą już wyświetlane w Kalendarzu Google.