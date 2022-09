Lista zadań Google na nowo. Łatwiejsze zarządzanie przypomnieniami

Aplikacja mobilna Lista zadań Google pomoże Ci lepiej wykorzystać czas. Zadania do wykonania możesz zapisywać, edytować i porządkować w każdej chwili, gdziekolwiek jesteś - będą się one synchronizować na wszystkich Twoich urządzeniach. Dzięki integracji z Gmailem i Kalendarzem Google szybciej zorganizujesz swoją pracę.

- jednak by korzystać z list zadań dzięku usługom Google nie jest potrzeba do tego aplikacja. Lista dostępna jest m.in. z poziomu poczty Gmail, Czatu i Kalendarza:

Użyj przycisku "Dodaj do zadań" w Gmailu, aby ważne elementy działań nie zgubiły się w skrzynce odbiorczej

Twórz zadania bezpośrednio z Google Chat, aby zamienić myśl w wyraźne działanie

Utwórz zadanie w Kalendarzu Google, aby wybrać idealny czas na jego wykonanie

Posortuj utworzone zadania na listy i wyróżnij te, które są dla Ciebie najważniejsze

Google zapowiedziało właśnie, że ułatwi tworzenie list zadań na urządzeniach mobilnych działających z autorskim Asystentem. Firma przekonana jest, że przeniesienie przypomnień tworzonych przy pomocy Asystenta do Listy zadań otworzy nowe i lepsze sposoby na utrwalanie zadań - bez konieczności sięgania po telefon. Wystarczy powiedzieć "Hej, Google. Przypomnij mi by zadzwonić do taty w każdy czwartek o 18". Asystent zaplanuje to jako nową listę zadań oraz w kalendarzu. Gdy nadejdzie moment, w którym trzeba wykonać telefon, przyjdzie odpowiednie powiadomienie.

Przypomnienia w Listach Zadań. Google planuje spore zmiany

W najbliższych miesiącach przy tworzeniu powiadomień przez Asystenta zacznie pojawiać się powiadomienie zachęcające na przeniesienie ich do Listy Zadań Google i bycia jedną z pierwszych osób, które będą miały szansę sprawdzić nowe i wygodniejsze rozwiązania do zarządzania zadaniami. Po akceptacji zmian, przypomnienia przeniesione zostaną do Zadań, dzięki czemu będzie można w łatwy sposób nimi zarządzań - w jednym miejscu. Google nie zdradza jednak szczegółów, co dokładnie zostanie udostępnione użytkowników. Więcej informacji pojawi się niedługo. Gdy tylko będziemy wiedzieć więcej, tekst zostanie zaktualizowany.