Google idzie śladem Apple i dla aplikacji, które wymagają założenie konta do działania, wymusi na deweloperach zaoferowanie możliwości usunięcia tego konta podczas odinstalowania aplikacji. Co więcej taka możliwość ma być też dodana na stronie internetowej i dostępna z poziomu sklepu Google Play.

Google oddaje użytkownikom kontrolę

Dzisiaj praktycznie każda aplikacja na smartfonie zachęca nas do założenia konta, podania swoich danych, adresu email i jeszcze wyrażenia zgody na newsletter. Siłą rzeczy, chcąc skorzystać z takiej aplikacji, wszystkie te dane grzecznie podajemy, a gdy później okazuje się, że z aplikacji wcale nie korzystamy, to one i tak zostają w bazie danych. Stąd już tylko krótka droga do jakiegoś wycieku, w ramach którego nasz email i/lub telefon trafiają do sieci i jesteśmy narażeni na różnego rodzaju ataki phishingowe. Dlatego Google zamierza wymusić na deweloperach udostępnienie opcji skasowania swoich danych z poziomu danej aplikacji, a także przez stronę internetową, do której link dostępny będzie na karcie aplikacji w sklepie Google Play.

W ten sposób pozbywając się samej aplikacji, będziemy mogli też w prosty sposób upewnić się, że nasze dane również zostaną usunięte. Google dopuszcza w pewnych przypadkach możliwość przetrzymania danych przez dłuższy okres, ale wtedy auto aplikacji musi poinformować ja są one przechowywane i czy na pewno będą bezpieczne. Co więcej twórcy aplikacji będą musieli usunąć nie tylko nasze dane, ale również całą aktywność powiązaną z naszym kontem, czyli np. zdjęcia czy filmy. Niestety na wprowadzenie tych zmian jeszcze trochę poczekamy. Google będzie teraz zbierać do 7 grudnia 2023 odpowiedzi dotyczące ankiety związanej z wprowadzeniem tego rozwiązania w życie, a pierwsze implementacje powinny pojawić się na początku przyszłego roku. Deweloperzy będą mogli też zawnioskować o wydłużenie okresu potrzebnego na wprowadzenie zmian, ale musi to nastąpić nie później niż 31 maja 2024 roku.

Podobne rozwiązanie oferuje również Apple w App Store, tam zostało ono wdrożone w czerwcu 2022 roku, a jedyna znacząca różnica polega na tym, że Apple wymaga możliwości usunięcia konta z poziomu aplikacji. Nie ma konieczności stworzenia dedykowanej strony internetowej, gdzie można to zrobić bez instalowania samej aplikacji.

źródło: Google Blog