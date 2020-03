Google Play – nowy poligon walki gigantów IT z koronawirusem

Znajdujemy się w trudnym okresie. Obecna sytuacja dotyka niemal każdej płaszczyzny naszego życia, od społecznej, socjalnej przez biznesową, a na technologicznej kończąc. Jest to też trudny czas dla analityków i wieszczów ponieważ próby przewidzenia zachowania rynków przypomina wróżenie z fusów. Obecna sytuacja jest po prostu zbyt dynamiczna. Coś co jeszcze tydzień temu było na szczycie, dziś jest równane z błotem przez użytkowników w sklepach Google Play.

Ten temat to nie świeżynka, jednak z dnia na dzień jego skala i znaczenie rosną. Zacznijmy od aplikacji do wideokonferencji Zoom. Zoom może nie odgrywa pierwszoplanowej roli na naszym rynku, jednak myślę, że większości z nas jest znany. Do tej pory był raczej kojarzony z jakością i niezawodnością, ale koronawirus szybko to zmienił. Jeszcze na początku marca Zoom w Google Play mógł się pochwalić oceną na poziomie 4.4. Z kolei 18 marca było to już tylko 2.4. Skąd ten dramatyczny spadek?

Jest to efekt koronawirusa, który spowodował problemy z dostępnością wielu usług. W momencie wzrostu zapotrzebowania o kilkaset procent serwery po prostu nie dały rady i poddały się. Normalnie rozeszłoby się to po kościach, ale obecny okres jest daleki od normalności. Wściekli użytkownicy postanowili wyrazić swoje zdanie, a z racji tego, że zapotrzebowanie wzrosło o kilkaset procent to i skala niezadowolenia była proporcjonalnie większa. Tak w kilka dni jedna z lepszych aplikacji w sklepie Google Play stała się jedną z gorszych.

Nie tylko Zoom

Aplikacja Zoom to tylko przykład, inne usługi też nie mają lekko. Kolejną ofiarą koronawirusa jest produkt samego Google czyli Google Classroom. Szkoły, uczelnie radzą sobie jak mogą w zakresie nauczania zdalnego, dla wielu to właśnie Classroom jest pierwszym wyborem. Jednak nawet Google nie uniknął negatywnych skutków koronawirusa. Nie trzeba było dużo czasu, aby ocena aplikacji w Google Play spadła z 4.3 na 2.0.

Negatywne skutki ogromnego zapotrzebowania na tego typu usługi zaczynają dopiero być widoczne i raczej nie jest to coś co szybko uda nam się zatrzymać. W zależności od kraju i etapu epidemii restrykcje są mocniejsze lub słabsze, w niektórych państwa wprowadzane są kolejne ograniczenia. Oznacza to, że ogromne wykorzystanie usług do zdalnej pracy czy nauki szybko nie zmaleje, a wręcz może wzrosnąć, a to z kolei może wygenerować kolejne problemy z dostępnością. Czy powtórzy się sytuacja z przed tygodnia kiedy to Teams od Microsoftu miał ogromne problemy w całej Europie?