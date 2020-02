Google usunęło kilkaset aplikacji z Play. Co z tego — ten śmietnik jest nie do ogarnięcia

Wszelkiej maści przekręty z reklamami w sklepach mobilnych nie są niczym niespotykanym — a wręcz można by powiedzieć, że są chlebem powszednim (zobacz: Aplikacje na Androida głównymi bohaterami przekrętu na wiele milionów dolarów). Owszem, Google stale wyrzuca i blokuje deweloperów za takie przekręty, jak i inne nadużycia ich regulaminów. Nie ważne jednak jak wiele by nie robili, biorąc pod uwagę rozmiary sklepu — to wciąż kropla w morzu. Nagłówki informujące o znalezieniu kolejnych niebezpiecznych aplikacji na Androida obiegają świat właściwie każdego tygodnia — czasem nawet kilkukrotnie. I kto zagląda w ciemne zaułki Sklepu Play ten wie, że można tam trafić na najrozmaitsze produkty. Charakter platformy jest jaki jest, z każdym rokiem pojawia się coraz więcej filtrów i obostrzeń, ale do ideału brakuje bardzo wiele. I raczej nie mam złudzeń, że kiedykolwiek uda się tam zaprowadzić porządek i lepsze filtrowanie. Bo nawet jeżeli miarą jakości miałoby być zainteresowanie użytkowników, to przecież zakończyłoby się to katastrofą. Można też pójść ścieżką wydeptaną przez applowski App Store i zatrudnić ludzi, którzy będą podsuwać co lepsze i godne uwagi propozycje — ale do tego póki co Google się nie kwapi.