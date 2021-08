Niedługo nie podłączysz starych telefonów do konta Google Play

27 sierpnia Google wyłączy możliwość dodawania konta i logowania się w usługach Google dla telefonów z Androidem 2.3.7 bądź starszym. Co jak co, ale dla użytkowników takich urządzeń to chyba już najwyższa pora na zmianę.

Co zrobić ze starym smartfonem z Androidem? Cóż - pomysłów jest kilka. Niektórzy używają ich jako kamerek w komputerach, inni - jako osobnego urządzenia do nawigacji w samochodzie. Nawet jednak jeżeli te smartfony spełniają swoją funkcję, to nie wolno zapominać o tym, że ze względu, iż działają na dawno już niewspieranej wersji systemu, są bardzo podatne na wszelkiego rodzaju ataki. Szczególnie tyczy się to modeli które nie dostawały żadnej poprawki bezpieczeństwa od kilku lat - tutaj luki w zabezpieczeniach i nawet poważne exploity są bardzo dobrze znane. Teraz Google da użytkownikom jeszcze jeden powód, by nie korzystać z takich telefonów - po prostu uczyni ich używanie znacznie trudniejszym.

Nie skorzystasz z usług Google na starszych smartfonach

Jak wynika z dokumentu udostępnionego przez Zaka Pollacka, Community Managera w Google, firma zamierza wyłączyć możliwość logowania się do Google Play z telefonów ze starszymi wersjami Androida. Chodzi tu konkretnie o smartfony z Androidem w wersji 2.3.7. Na szczęście - są to już wiekowe urządzenia, ponieważ ta wersja systemu ma na karku już 10 lat. Jeżeli jednak ktoś wciąż korzysta z takiego smartfona, to po 27 sierpnia utraci możliwość logowania się do usług Google, takich jak Gmail, Mapy czy Sklep Google.

Jeżeli na tych smarfonach wciąż będziemy chcieli podłączyć np. nowe konto do Gmaila, bądź też - zresetujemy je do ustawień fabrycznych i będziemy chcieli się od nowa zalogować, to Google po prostu zwróci nam komunikat o błędzie. Nie jest to oczywiście praktyka nowa. W przypadku iPhone'ów na starszych modelach również blokowany jest dostęp m.in. do sklepu Apple. Oczywistym jest też, że wraz z wypuszczaniem nowych Androidów Google będzie sukcesywnie blokowało/ograniczało funkcjonalności kolejnych, starszych Androidów ( 3.xx/4.0.x). Teoretycznie zalogowanie się na pocztę wciąż będzie możliwe np. przez przeglądarkę, natomiast patrząc, jak bardzo telefony z tamtego okresu są słabe (jak na dzisiejsze standardy) wątpię, by tan sposób był jakkolwiek komfortowy dla użytkownika. Dlatego, jeżeli ktoś faktycznie używa jeszcze telefonu z Gingerbread, może najwyższy czas pomyśleć o zmianie.

Pytanie - czy ktokolwiek w 2021 roku faktycznie korzysta z tak antycznego (w technologicznym rozumieniu oczywiście) sprzętu?