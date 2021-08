Google wreszcie naprawi system oceny aplikacji w Sklepie Play

Google poprawia system ocen aplikacji

Oceny aplikacji w Sklepie Play na systemach Android pozostawiają wiele do życzenia. Wygląda jednak na to, że wreszcie ktoś to dostrzegł i wkrótce pojawią się bardzo istotne zmiany. Już od listopada ocena aplikacji będzie generowana dla każdego kraju oddzielnie. Dlatego użytkownicy będą widzieli różne oceny aplikacji w zależności od tego w jakim kraju mają zarejestrowane swoje konto. To spora ale potrzebna zmiana, bo w wielu przypadkach lokalna ocena aplikacji jest znacznie bardziej istotna niż jej globalny ranking, który może nie odzwierciedlać lokalnych problemów. W połączeniu z nowym systemem monitorowania ocen dla deweloperów w konsoli Google Play, którzy będą ostrzegani o zmianie rankingu o więcej niż 0,2 punktu nawet na 10 tygodni przed faktyczną zmianą, pozwoli to lepiej zadbać o błędy trapiące aplikację. Google chce pomóc deweloperom naprawiać najpoważniejsze błędy na kluczowych dla nich rynkach (powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie pobrań) i miejmy nadzieje, że to zadziała.

Druga zmiana, która pojawi się już na początku 2022 roku jest jeszcze bardziej istotna. Google wreszcie podzieli oceny ze względu na rodzaj urządzenia z jakiego korzystamy. Dlatego inne oceny zobaczycie w Sklepie Play w zależności od typu urządzenia z jakiego w danej chwili korzystacie. Początkowo Google podzieli je na podstawowe typy: smartfony, tablety, chromebooki oraz zegarki. W późniejszym czasie może dojść jeszcze podział na smartfony ze składanym ekranem czy aplikacje dla systemu Android Automotive. To również bardzo duża i potrzebna zmiana, bo czasami jakość aplikacji na tabletach woła o pomstę do nieba, a trudno wyczytać to w pierwszych komentarzach czy w ogólnej ocenie aplikacji.

Sporo zmian również dla deweloperów

Zmiany dla użytkowników są całkiem istotne, ale najwięcej nowych danych i tak otrzymają deweloperze. Jak już wspominałem, w konsoli Google Play pojawi się szereg nowych informacji na temat ocen aplikacji ze względu na model urządzenia oraz jego typ. Teraz łatwiej będzie sprawdzić jak aplikację oceniają np. użytkownicy tabletów. Google ułatwi też pobieranie danych o ocenach do analizy w formie pliku CSV. To wszystko w założeniu ma pozwolić na tworzenie jeszcze lepszych aplikacji. Miejmy nadzieję, że tak faktycznie się stanie.