Google słynie z tego, że regularnie lubi wprowadzać zmiany w swoich produktach... i całym portfolio w ogóle. Firma nie daje sobie chwili przerwy w kwestii dynamicznego żonglowania produktami, integracji i przeplatania funkcji. Tym razem w nowym miejscu spotkamy technologię rozpoznawania obrazu — Google Lens (Obiektyw Google). I to nie przypadkowym!

Google Lens (Obiektyw Google) w pasku wyszukiwania. Przeszukiwanie obrazami staje się znacznie łatwiejsze

Google Lens bez wątpienia jest jedną z tych technologii, które bez mrugnięcia okiem można określić rozwiązaniami przyszłości. I choć dla wszystkich pasjonatów technologii nie będzie ona ani niczym nowym, ani też specjalnie odkrywczym — to warto pamiętać jak popularne jest Google. I że nie każdy śledzi wszystkie nowinki. Dlatego mimo że skrót do aplikacji można było już wcześniej znaleźć w wyszukiwarce Chrome oraz aplikacji Zdjęcia Google, zaimplementowanie jej na stronie głównej Google.com jest momentem przełomowym. Potwierdza to zresztą Rajan Patel, który na swoim Twitterze wspomina jak wielka to sprawa biorąc pod uwagę minimalistyczny wygląd strony głównej wyszukiwarki oraz skrajnie minimalistyczne podejście do niej, któremu twórcy najpopularniejszej wyszukiwarki na świecie hołdują od lat.

Implementacja Obiektywu Google na stronie głównej wyszukiwarki i zestaw opcji z nimi związanych (dodawanie obrazków, podrzucanie odnośnika) jasno pokazuje, że firma traktuje opracowaną przez siebie ę technologię poważnie i uznało, że jest już gotową by wypłynąć na szerokie wody. Przyznam szczerze: to jedno z tych narzędzi, które za każdym razem zaskakuje mnie efektywnością działania - zwłaszcza w kwestiach produktowych. Chociaż z innymi elementami także radzi sobie coraz lepiej — a jestem przekonany że kolejne warstwy informacji którymi jest karmione Google Lens sprawi, że będzie działało jeszcze szybciej, jeszcze lepiej, jeszcze bardziej efektywnie.