Gry mobilne przynoszą dziś znacznie więcej zysku niż jakakolwiek inna branża gier. I nie ma się co dziwić - ich popularność przez fakt, że każdy ma w kieszeni telefon, jest wręcz niezrównana. Dzięki temu tytuły mobilne z prostych gier jak Cookie Clicer czy Rope Ninja rozrosły się do pełnoprawnych tytułów, jak Call of Duty, World of Tanks czy Genshin Impact. Bardzo często też mobilne odpowiedniki gier mają dziś zupełnie inną treść niż ich pełnoekranowe odpowiedniki, co sprawia, że niektórzy fani poszczególnych marek po prostu wolą grać w nie.

Jest jednak jeden problem - telefony są raczej mało wygodnym narzędziem do grania. Dlatego na przestrzeni lat próbowano różnych metod na przeniesienie mobilnych produkcji na duży ekran. Swój miał m.in. Microsoft z grami i aplikacjami mobilnymi na Windowsa.

Teraz jednak Google weszło i zrobiło to jak trzeba. Oto Google Play Games for PC

Google właśnie ogłosiło, że ich program beta Google Play Games for PC zostaje rozszerzony od około 40 krajów Europy. Inaczej niż w przypadku chociażby smartfonów czy niektórych usług, tym razem firma nie zapomniała o naszym kraju i wersję beta można pobrać także w Polsce ze specjalnej strony.

Po zainstalowaniu programu mamy dokładnie to, czego oczekiwaliśmy - dostęp do gier mobilnych z pozycji jednego launchera. Z tego co widzę - nie ma tam jednak wszystkich tytułów, ale to pewnie kwestia wersji beta. Google przenosi też nasze konto z Google Play Store , dzięki temu nasza historia gier czy osiągnięcia są zliczane także tutaj. Patrząc po popularności i dotychczasowych rozwiązaniach tego typu, można zapytać "Google - dlaczego tak późno?". Oczywiście - inną kwestią jest to, jaką przewagę w grach multiplayer da sterowanie za pomocą myszki i klawiatury. Z trzeciej strony - takie akcesoria, podobnie jak pady, można już podłączać do telefonów od lat, więc tak dużo w gamingowym wyścigu zbrojeń to nie zmieni.

Program znajduje się już na moim komputerze, więc w najbliższym czasie możecie spodziewać się pierwszych wrażeń z tego, jak w mobilne produkcje gra się na dużym ekranie.