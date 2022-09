Google Play w końcu pokazuje, jak aplikacja działa na naszym telefonie

System ocen w sklepach internetowych czy na Google Maps to często jedyny sposób by dowiedzieć się, czy dane miejsce jest w ogóle warte naszej uwagi. Przez lata istnienia systemu nauczyliśmy się wybierać wiele rzeczy patrząc na oceny, przy czym nie wiem, czy tylko ja mam swoje kryteria oceny samych ocen. Dla przykładu, staram się unikać miejsc które nie mają ocen poniżej 4/5, ponieważ zazwyczaj oznacza to problemy, tak samo jak miejsca które są ocenione samymi piątkami, ponieważ to z kolei zwiastuje, że ktoś sobie podbija rating. Jednak nie wszędzie da się prosto zastosować taki system. Jednym z takich miejsc jest Google Play, gdzie nie mamy możliwości sprawdzić, jak dane oprogramowanie będzie działało na naszym telefonie.

Do teraz, ponieważ Google właśnie wprowadziło aktualizację systemu ocen

Nawet jeżeli mamy flagowe urządzenie, czasem zdarza się, że dany fragment oprogramowania nie działa na naszym smartfonie poprawnie, bądź też, nie jest dobrze zoptymalizowany. Jeżeli mamy telefon z niższej i średniej półki, czasem może się zdarzyć, że najbardziej (ale to naprawdę najbardziej) wymagające programy nie będą działały na nim płynnie. Stąd też wzieło się przeświadczenie, że najniższe oceny w najbardziej wymagających grach wystawiają osoby które kupiły zbyt słabe smartfony i po prostu złe działanie produkcji zwalają na twórców oprogramowania, a nie na wydajność swojego smartfona. Teraz jednak Google w tym aspekcie wprowadzi ważne zmiany.

O tym, że system ocen w Google się zmieni, mówiło się już od jakiegoś czasu. Teraz w końcu możemy obserwować jego zmienione działanie w praktyce. Od teraz każdy będzie wdział oceny na Google Play Store nieco inaczej, ponieważ sklep będzie pokazywał mu oceny ludzi z jego regionu, używających tego samego urządzenia.

Co oznacza "z regionu" Google nie mówi, ale zapewne chodzi o kraj. Jestem też ciekaw, co system pokaże, jeżeli ktoś używa super nowego smartfonu, bądź też - takiego, który nie jest już używany przez wielu konsumentów. Niemniej, uważam, że jest to zmiana w bardzo dobrą stronę, ponieważ pozwala konsumentom lepiej ocenić, czy dany program nie ma jakichś potężnych błędów np. w ich wersji językowej, bądź w wersji na ich urządzenia. Minus? Patrząc na to, że każdy będzie miał nieco inny wygląd jeżeli chodzi o oceny danego programu, Google będzie miało znacznie ułatwione zadanie, jeżeli chodzi o wycinanie dużęgo segmentu ocen, tak jak to robi od zawsze, jeżeli jakiś ważny program dostanie dużo słabych ocen za to, co zrobi.