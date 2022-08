Ponad milion aplikacji do kosza. Google Play to wciąż cyfrowy śmietnik

Google Play to obecnie największy sklep mobilny pod względem ilości dostępnych aplikacji. W odróżnieniu od konkurencji w postaci App Store nie posiada tak rygorystycznych wymogów, a deweloperzy mogą dodawać swoje treści bez obaw o rygorystyczną weryfikację. Dla twórców to korzystne, ale dla użytkowników niekoniecznie. Wiąże się to bowiem z tym, że mobilny sklep na urządzenia z Androidem pełen jest śmieciowych aplikacji, nierzadko niebezpiecznych dla właścicieli. Google musi więc regularnie robić porządki. W pierwszej połowie roku ze sklepu zniknęło ponad milion aplikacji.

Liczba śmieciowych aplikacji rośnie, przychody maleją

Sklep mobilnych aplikacji od Google to raj dla bezsensownych chińskich gierek, tworzonych na kolanie kalendarzy i kalkulatorów oraz scamerskich aplikacji, które mają na celu wyciągnięcie od użytkownika wrażliwych danych. Apple można wiele zarzucić w kwestii polityki wydawniczej, jednak trzeba przyznać, że z dyscypliną w App Store radzi sobie znacznie lepiej.

Źródło: Depositphotos

Z danych zaprezentowanych przez Sport Lens wynika, że liczba aplikacji dostępnych w Google Play z roku na roku rośnie w bardzo szybkim tempie. Jeszcze w połowie 2021 roku było ich 3,8 miliona, a w grudniu już 4,7 mln. W praktyce jednak spora ich część jest kompletnie bezwartościowa lub narusza regulamin platformy. Google od czasu do czasu robi więc wielkie czystki, takie jak w pierwszym kwartale tego roku, gdzie Google usunęło ponad 1,3 miliona aplikacji. Zmniejszyło to sumaryczną ilość apek do poziomu 3,3 miliona – dla porównania w App Store znajduje się obecnie około 2,2 mln.

Negatywnie przedstawiają się także kwestie zarobkowe oraz liczba pobrań. W pierwszej połowie bieżącego roku wydatki konsumentów na mikropłatności i wewnętrzne subskrypcje wyniosły 21,3 miliarda dolarów, co oznacza 7% spadku względem ubiegłego roku. Ostatnie sześć miesięcy to także spadek pobrań o 700 milionów. W międzyczasie ogólna ilość pobrań w App Store wzrosła o 400 milionów, a przychody wyniosły 43,7 miliardów dolarów, co przekłada się na 5,5% wzrostu w stosunku do tego samego okresu.

Stock image from Depositphotos