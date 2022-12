Google popsuł, użytkownicy naprawiają. To chyba nie tak powinno wyglądać

Wydany niedawno Pixel 6a to dla wielu osób potencjalnie doskonały smartfonem. Bo jako jeden z niewielu – nie jest duży. Przekątna ekranu to 6.1 cala, więc i samo urządzenie jest kompaktowe i wygodne w używaniu. Do tego ma podzespoły i oprogramowanie które zapewniają mu pracę na flagowym poziomie, przy stosukowo niskiej cenie.

Dlaczego tylko 60 Hz?

Niestety Google nie byłoby sobą, gdyby czegoś nie popsuło. W tym wypadku – to 60 Hz odświeżanie, które w zasadzie jest już w nowych telefonach niespotykane. Standardem jest 90 albo 120 Hz. Co prawda z punktu widzenia Googla taki ruch ma sens, bo pokazuje gradację smartfonów – najlepszy ma 120 Hz, środkowy 90 a najsłabszy 60. Ale z punktu użytkowników to spory minus który wiele osób może powstrzymać przed zakupem.

Dlatego sporą popularnością cieszyła się informacja o developerze Nathanie Brooku (Lunarixus), który odkrył, że ekran w tym modelu może działać w 90 Hz. Trzeba tylko wprowadzić kilka modyfikacji. Niestety, mężczyzna nie ma czasu by nad tym pracować, ale mogą zrobić to inni programiści.

Brook właśnie upublicznił na Twitterze link do projektu na GitHub, gdzie można znaleźć potrzebne do modyfikacji linijki kodu.

Problemy z wyświetlaczem

Jakie problemy trzeba rozwiązać? Po pierwsze niektórzy użytkownicy zgłaszają, że podczas wypróbowywania modu wyświetlacze w ich Pixelach zabarwiają się na zielono. Zdaniem Brooka, który rozmawiał o tym z dziennikarzem The Verge, ekran zabarwia się dokładnie tak, jak panele OLED o wysokiej częstotliwości odświeżania, gdy nie są prawidłowo skalibrowane. A naprawienie tego nie powinno nastręczać wielu czynności. „Nadpisanie kodu jest w pełni możliwe, ale nie mam na to czasu, więc udostępniłem edycję, aby inni programiści mogli nad tym pracować”.

Po drugie – nadal nie jest jasne, czy opcja 90 Hz jest zablokowana w 6a programowo, czy też mod po prostu przetaktowuje urządzenie. Zwrócił na to uwagę polski programista Kuba Wojciechowski. Tte Verge skontaktował się w tej sprawie z Google ale jak na razie dziennikarze nie dostali żadnej odpowiedzi.

