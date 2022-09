iPhone mini nie istnieje, ale to nie koniec małych smartfonów. Nadchodzi Pixel mini

Dwa lata temu Apple było wychwalane za to, że zwróciło uwagę na rynek małych smartfonów i zaoferowało użytkownikom iPhone'a 12 mini. Tak samo rok temu, gdy wbrew przeciekom iPhone 13 mini również ujrzał światło dzienne. W tym roku jednak iPhone'a 14 mini nie ujrzeliśmy. Dlaczego? Cóż - powodów może być kilka. Niewystarczający popyt na małe smartfony, nasycenie rynku (bo kto miał kupić, to już kupił) czy też autokanibalizację jaka miała miejsce pomiędzy mini a iPhonem SE. Jednak nie da się nie przyznać, że Apple swróciło uwagę na segment rynku, który do tej pory był mocno zaniedbywany. Kilka starych Xperii i jeden Samsung to za mało by mówić, że na rynku kompaktowych urządzeń był jakiś wybór.

Teraz ponownie iPhone'a 14 mini nie ma, ale klienci mają alternatywę

Na rynku w ostatnim czasie pojawiło się kilka mniejszych urządzeń, którym w świecie Androida przoduje Asus ze swoją serią Zenfone. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie jeszcze kompaktowe urządzenia można znaleźć na rynku, zachęcam do zapoznania się z nasza listą poręcznych smartfonów. Jak widzimy jest na niej nie tylko Asus, ale też i chociażby Pixel 6a, który ze swoim ekranem o przekątnej 6.1 cala i tak zalicza się do mniejszych na rynku, ale jak widać - Google stwierdziło, że to wciąż za dużo, żeby móc nazwać telefon naprawę kompaktowym.

Jak wynika z doniesień leakera Digital Chat Station, Google nie planuje poprzestać na modelu 6a i w planach ma przygotowanie jeszcze mniejszego modelu. Niestety, nie podał on wiele informacji na jego temat poza nazwą kodową "Neila" oraz faktem, że ma on mieć znany z Pixeli 6 i 6a wygląd, co jest raczej naturalne, patrząc, że Google jako jedna z nielicznych firm dba o spójność wizualną swoich smartfonów.

Oczywiście, smartfony Google wielokrotnie ustępują popularnością tym od Apple, ale to akurat może dobrze wróżyć osobom, które chcą kupić mały telefon w przyszłości. Jeżeli Asusowi opłaca się kontynuować linię Zenfone (a najnowszy Zenfone 9 jest szeroko zachwalany) to jest duża szansa, że także Google będzie mogło bez przeszkód tworzyć mniejsze urządzenia. Wiadomo, że wiąże się to z szeregiem wyzwań, jak chociażby konieczność zmieszczenia w mniejszej obudowie systemu odprowadzającego ciepło z supermocnego Tensora (Zenfone miał problem ze Snapem 888) czy też wyzwanie jakim jest utrzymanie długiego czasu pracy na jednym ładowaniu. Osobiście chętnie powitałbym jednak Pixela mini w gamie producenta, ponieważ dla mnie różnorodność zawsze była największą siłą rynku smartfonów i po latach zawsze jako najważniejsze punktuje się urządzenia najciekawsze, a nie te, które wykręciły najlepszy wynik sprzedażowy.

A wy? Uważacie, że na rynku jest miejsce na jeszcze jeden kompakt?