Najlepsze telefony do 1000 zł w 2022 r. Czy takie w ogóle są?

Jeżeli nie chcemy wydawać małej fortuny na smartfon, trzeba się trochę naszukać, by znaleźć ciekawy smartfon. Jakie telefony do 1000 zł warto rozważyć?

Ostatnio przez moje ręce przewinęło się sporo smartfonów, których cena nie przekraczała 1000 zł. Niestety, wiele z nich miało nie tyle wady, co po prostu widoczne oszczędności producentów, które sprawiały, że z telefonów co prawda dało się korzystać, ale nie było to doświadczenie w żadnej mierze przyjemnie. W końcu 1000 zł to masa pieniędzy i głupio byłoby mieć za to telefon, który laguje już po wyjęciu z pudełka i który nie potrafi zrobić jednego ładnego zdjęcia. Niestety, szalejąca inflacja i kryzys na rynku półprzewodników sprawiają, że dziś producenci oferują znacznie mniej za tę samą cenę niż jeszcze kilka lat temu i znalezienie przyzwoitego smartfona w cenie do 1000 zł jest dosyć trudne. Niemniej, zrobiłem research i oto moje propozycje.

Najlepsze smartfony do 1000 zł w 2022 roku

Samsung Galaxy A32

Galaxy A32 to zeszłoroczna propozycje Samsunga, którą dziś możemy kupić w sklepach za 999 złotych. W tej cenie trzeba przyznać, że urządzenie jest w stanie zapewnić całkiem pokaźną wartość, szczególnie biorąc pod uwagę, że Samsung nie ma reputacji producenta świetnie wycenionych urządzeń. Tutaj natomiast otrzymujemy pełen pakiet. Zaczynając od ekranu AMOLED o przkątnej 6,4 cala, odświeżaniu 90 Hz i z czytnikiem pod ekranem, przechodząc przez aparaty 64+8+5+5 Mpix (a więc brak bzdurkoobiektywów 2 Mpix) i 20 Mpix kamerkę z przodu, a na 5000 mAh baterii i 15 W ładowaniu kończąc. Telefon nie wyróżnia się procesorem, ale Heli G80 i 4GB RAM wystarczą do podstawowych zadań. Smartfon w tej cenie ma 128 GB miejsca na dane, które mozna rozszerzyć za pomocą karty microSD.

Redmi Note 11

Smartfon Xiaomi to kolejny model któy w cenie do 1000 zł oferuje całkiem przyjemną specyfikację. Za 959 zł mamy tutaj AMOLEDa o przekątnej 6,43 cala i tak, jak w Samsungu, 90 Hz odświeżaniu. Aparaty tutaj również dają radę i jest to zestaw 50+8+2+2 Mpix. Basteria tu to 5000 mAh i posiada lepsze niż u Koreańczyków ładowanie, bo 33 W. Procesor to Snapdargon 680 wspierany przez 4 GB pamieci RAM i 64 GB miejsa na dane, możliwymi do rozszerzenia za pomocą karty microSD. O dziwo, na pokładzie są nawet głośniki stereo.

Motorola G42

Nikt zapewnie nie spodziewał się w tym zestawieniu Motoroli, ale G42 również potrafi zaoferować kilka fajnych funkcji w cenie do 1000 zł. Należy do nich AMOLED, który w tym wypadku jest odświeżany "jedynie" w 60 Hz. W kontekście procesora mamy tutaj to samo co w Redmi, czyli Snapdragona 680, 4GB pamięci i 128 GB miejsca na dane. Obiektywy to 50/8/2 Mpix, a 5000 mAh baterię podładujemy zmocą 18 W. Na plus - głośniki stereo i praktycznie czysty Android który pokazał, że potrafi szybko działać także na słabszych urządzeniach.

realme 8

realme 8 to zeszłoroczny smartfon, który nieco potaniał i dziś stanowi mocną konkurencję dla innych urządzeń w swojej cenie. Także ma ekran AMOLED 60 Hz, ale 1000 nitów jasności maksymalnej rekompensuje niższe odświeżanie. Pod maską drzemie Helio G95, a więc można powiedzieć, że jest to smartfon o zacięciu gamingowym. 4/64 GB nie rozpieszcza, ale pamięć można rozszerzyć za pomocą czytnika microSD. W przypadku aparatów mamy tutaj 64/8/2/2, a 30 W ładowanie szybko uzupełni energię w 5000 mAh ogniwie.

POCO M5

Zestawienie kończymy niedawną premierą, czyli zorientowanym na gaming POCO M5. Dlatego też jego ekran to IPS odświeżany w 90 Hz, ale za to pod maską jest mocny Heli G99, porównywalny wydajnościowo do Snapdragona 732G. Do tego Xiaomi oferuje tu 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane i aparaty 50+2+2 Mpix. Całości domyka bateria 5000 mAh i 18 W ładowanie. Jedno trzeba jednak POCO przyznać - wizualnie potrafi wyróżnić się na rynku.

Który z wymienionych smartfonów najbardziej przypadł wam do gustu?