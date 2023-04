Do sieci wyciekło nagranie na którym widać Google Pixel Folda. Co możemy po nim wywnioskować?

Przecieki o tym, że Google wypuści na rynek swój własny składany smartfon miały miejsce już od jakiegoś czasu. Wydawało się to jednak wiąż relatywnie mało prawdopodobne, że zobaczymy takie urządzenie w najbliższym czasie. W końcu w przypadku składaków nawet największe firmy, jak Xiaomi czy Vivo ograniczają swoją dystrybucję i na ten przykład w Polsce możemy wciąż kupić tylko składane urządzenia Samsunga i Motoroli i dopiero niedawno dołączyło do nich Oppo ze swoim flipem.

Dlatego pogłoski o tym, że ma do nich dołączyć Google, które jest oczywiście olbrzymią firmą, ale relatywnie małym producentem, wydawały się ciężkie do uwierzenia. Teraz jednak mamy dowód na to, że firma faktycznie nie tylko pracuje nad smartfonem, ale też - jest już gotowa do jego wypuszczenia.

Oto Google Pixel Fold. Przecieki nie kłamały

Już wcześniej otrzymywaliśmy informacje, że Fold od Google będzie wyglądał nieco inaczej niż inne składaki.

Źródło: @Onleaks x @HowtoiSolve

Z tyłu ma on być kopią najnowszych, wypuszczonych na rynek smartfonów z serii 7 (co akurat bardzo fajne), z przodu ma on przypominać bardziej Oppo Find N2, a w środku ma się wyróżniać (choć chyba nie do końca w pozytywnym tego słowa znaczeniu) dużymi ramkami na dole i górze urządzenia. W zamyśle ma to ułatwiać korzystanie z urządzenia w trybie tabletu. Teraz, na wideo, które w sieci zamieścił Jakub Wojciechowski, widzimy, jak urządzenia wygląda.

I cóż mogę powiedzieć - być może faktycznie jest tak, że takie ramki ułatwiają trzymanie smartfona, ale całość (niestety) nie prezentuje się tak elegancko, jak sugerowałyby to rendery. Czy to problem? Cóż, to zależy od kupującego, natomiast jeżeli spojrzymy na to, jaką drogę przeszedł Samsung od pierwszego do czwartego Folda, zauważymy, jak wielką rolę pełni wizualny aspekt smartfona. Czy tego chcemy, czy nie, klienci kupują oczami i poczucie, że obcuje się z nowoczesnym sprzętem pełni olbrzymią rolę w wyborze urządzeń z tej półki cenowej.

Źródło: @Onleaks x @HowtoiSolve

Jednocześnie jednak - Pixele nigdy nie były adresowane do szerokiej publiki. Google przedaje promil wolumenu, który co roku dostarcza na rynek Samsung, a w przypadku Folda zapewne będzie to naprawdę mała skala produkcji. Trafi więc on zapewne do tych, którzy są fanami marki, chcą mieć składaka z czystym Androidem (Google Fold będzie pierwszym takim na rynku), bądź po prostu są entuzjastami nowinek technicznych i stać ich na takie hobby.

Czy urządzenie pojawi się w Polsce? Na to pytanie odpowiedziałem częściowo już wcześniej. Jeżeli Google nie uruchomiło oficjalnej dystrybucji w naszym kraju z bardzo popularnymi seriami Pixel 6 i 7, a nawet największe chińskie marki boją się wejść tutaj ze swoimi składakami, nie sądzę, by Google zdecydowało się wysyłać te telefony do naszego kraju. Ale pomażyć zawsze można.