Samsung nie zapomina o starszych składakach. Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip z aktualizacją

Posiadacze smartfonów Z Fold otrzymają wraz z nową aktualizacją pasek zadań umożliwiający szybszy niż kiedykolwiek dostęp do aplikacji i przełączanie się między nimi, zapewniając znajomy układ przypominający komputer PC, dzięki któremu wszystko znajduje się w zasięgu ręki. Dzięki obsłudze przeciągania i upuszczania bezpośrednio z paska zadań, wielozadaniowość w Galaxy Z Fold jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. Przeciągnięcie aplikacji na krawędź otwiera teraz podzielony widok, a przeciągnięcie jej na środek otworzy ją w widoku pop-up, dając dodatkowe sposoby wyświetlania aplikacji i łatwe przełączanie się między widokami.

Ulepszenie Quick Shot w serii Galaxy Z Flip pozwala na zobaczenie podgląd i robienie zdjęcia w ich prawdziwych proporcjach na zewnętrznym ekranie jednocześnie dając dostęp do Trybu Portretowego. Aktualizacja pozwala też na płynnie przełączanie się z trybu Quick Shot do trybu Flex podczas robienia zdjęć lub nagrywania wideo, umożliwiając przełączanie się między kątami bez przerywania ujęcia.

Aktualizacja rozszerza możliwości zewnętrznego ekranu. Można z niego wykonywać połączenia do ulubionych kontaktów, oraz odpowiadać na wiadomości tekstowe za pomocą głosu i emojis bezpośrednio z poziomu Cover Screen. A teraz możesz przejąć większą kontrolę nad swoim urządzeniem dzięki dodatkowym opcjom Szybkich Ustawień, w tym Wi-Fi, Bluetooth, trybu samolotowego i latarki.

W pierwszej kolejności z aktualizacji skorzystają posiadacze smartfonów Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3. Jeszcze dziś udostępniona ma być nowa wersja systemu - wprowadzana ma być falowo, więc może się okazać, że nie na wszystkich rynkach będzie dziś dostępna. One UI 4.1.1 pojawi się też na modelach Galaxy Z Fold2, Z Flip oraz Z Fold. Samsung zastrzega jednak, że aktualizacja jest zależna od regionu, konkretnego modelu i operatora.

One UI 4.1.1 i One UI Watch 4.5. Samsung ze wsparciem starszych modeli smartfonów i zegarków

Firma potwierdza także, że aktualizacja One UI Watch 4.5 pojawi się też dla zegarków Galaxy Watch4 oraz na nieco starszych modelach Galaxy Watch3 i Galaxy Watch Active2. Użytkownicy już pod koniec miesiąca otrzymają nową wersję systemu wprowadzającą m.in. dodatkowe tarcze i dynamiczne kompilacje. Wprowadzona też zostanie nowa klawiatura ekranowa QWERTY ułatwiająca np. odpisywanie na wiadomości. Starsze zegarki otrzymają dodatkowe tarcze, a aplikacja Samsung Health Monitor pozwoli na wykorzystywanie ich do do mierzenia ciśnienia krwi i rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego (EKG).