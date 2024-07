Minister cyfryzacji z wizytą w Google i Meta. Poruszono ważne dla Polski kwestie

Polska stoi w obliczu wielu zagrożeń w przestrzeni cyfrowej, które mają wpływ nie tylko na jednostki, ale także na funkcjonowanie wielu ważnych aparatów państwowych. Każdego dnia musimy mierzyć się ze zorganizowaną dezinformacją i prawdziwą lawiną fałszywych kont, które szerzą narrację zgodną między innymi z agresywną polityką Rosji, o czym pisałem szczegółowo w tej publikacji. Krzysztof Gawkowski – Minister Cyfryzacji – odwiedził San Francisco, by rozmawiać o tych problemach z gigantami branży tech.

„Polska ma gotowość do wsparcia inwestycji technologicznych”

Największe portale społecznościowe, z których codziennie korzystają miliony Polaków, mają swe siedziby za oceanem i chcąc nie chcąc to właśnie z przedstawicielami amerykańskich korporacji musimy omawiać sprawy ważne dla krajowego bezpieczeństwa. Firmy takie jak Meta, Google czy Intel zarządzają naszymi danymi i – przynajmniej w teorii – dbają o ich poufność. To między innymi w tej sprawie obecny Minister Cyfryzacji spotkał się z gigantami technologicznymi podczas swojej podróży do USA.

Oficjalny kanał Ministerstwa Cyfryzacji poinformował na X, że Krzysztof Gawkowski rozmawiał o potrzebie intensyfikacji działań w zakresie zwalczania dezinformacji oraz nadużyć i oszustw finansowych. Omówiono także kwestie cyberbezpieczeństwa w kontekście gwałtownego rozwoju AI, z naciskiem na rosnącą liczbą ataków na polską infrastrukturę krytyczną – Krzysztof Gawkowski sygnalizował potrzebę szybszej reakcji na różnego rodzaju zdarzenia, zgłaszane przez KNF i CSIRT.

„Podczas spotkania w META poruszono głównie temat walki z dezinformacją oraz bezpieczeństwa dzieci w sieci. Państwa mogą i powinny wymagać od platform zabezpieczenia w tych dwóch kwestiach” – Krzysztof Gawkowski, Wiceminister Cyfryzacji

Oprócz kwestii bezpieczeństwa w sieci poruszono też tematy rozwijania amerykańskich inwestycji na terenie Polski, takich jak rozwój centrów danych czy budowę placówek rozwojowo-badawczych. W rozmowach oprócz Meta, Google i Intela uczestniczyli także przedstawiciele Visy oraz NVIDII.

