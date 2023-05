Smartfon z… termometrem. To nie dziwny eksperyment, a nowość w Pixel 8

Google nie zdradza wielu szczegółów w sprawie nowych smartfonów

Na temat smartfonów Pixel z serii 8 nie wiemy niemal nic — zarówno Google, jak i insiderzy, nie zalewają nas informacjami w tej kwestii. Zmieniło się to dziś, kiedy Kuba Wojciechowski za pośrednictwem 91mobiles udostępnił wideo, na którym możemy zobaczyć nie tylko cały projekt telefonu, ale również… wykorzystanie go jako termometru.

Materiał wideo został już usunięty ze względu na zgłoszenie Google, lecz na stronie 91mobiles cały czas możemy obejrzeć kadry z tego filmu. Projekt smartfona jest bliźniaczo podobny do Pixela 7, chociaż delikatnie zmieniła się wyspa na aparaty. To jednak nie jest najciekawszy element — raczej nikt nie spodziewał się ogromnej rewolucji pod względem designu. Największą ciekawostką jest to, że smartfon będzie mógł stać się… termometrem.

Niby aparat, a jednak termometr

Nowy czujnik znajduje się przy wyspie aparatów, zaraz pod lampą błyskową. Google w przypadku Pixela 8 Pro skorzysta z termometru na podczerwień, którego czujnik podobny jest do standardowych rozwiązań, z których korzysta większość termometrów bezdotykowych — i sam proces pomiaru temperatury również będzie wyglądał bardzo podobnie do tego, do którego przyzwyczaiły nas nowe termometry. Bez dwóch zdań jest to ciekawa funkcja, która jednak nieco bardziej przydałaby się jeszcze 3 lata temu, kiedy sytuacja pandemiczna było dużo gorsza od dzisiejszej.

To ciekawe, że wyspa aparatów nowego Piksela będzie w stanie zrobić coś, czego nie potrafią smartwatche największych firm — a to przecież zegarki utożsamia się z funkcjami medycznymi. Funkcja mierzenia temperatury ciała (lub jakichkolwiek obiektów) będzie jednak dostępna wyłącznie w Pixelu 8 Pro — „zwykła” wersja smartfona nie zostanie wyposażona w nowy czujnik.

Źródło: 91mobiles