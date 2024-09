Google będzie jeszcze tańsze. Nowy plan zaskoczył ceną!

Z usług Google wielu z nas korzysta bez żadnych opłat. 15 GB podstawowej, całkowicie darmowej, przestrzeni, by cieszyć się tamtejszymi usługami okazuje się dla nas w zupełności wystarczający. Ale jeżeli myślimy o aktywnym korzystaniu z platformy i regularnym przechowywaniu tam plików, to czasem okazuje się to po prostu niewystarczające. Wtedy nie pozostaje nam nic innego jak regularne porządki, albo zakup abonamentu z większą przestrzenią dyskową.

Ale nie każdy potrzebuje 2 TB miejsca, ani nawet 100 GB. A właśnie takie pakiety Google One ma firma w swojej ofercie. Wkrótce jednak może się to zmienić -- i dla mniej wymagających użytkowników pojawi się jeszcze jeden pakiet.

Google One Lite: nowy pakiet już dostępny dla pierwszych użytkowników

Google rozpoczęło testową sprzedaż nowego pakietu Google One Lite, który zaoferuje 30 GB miejsca na nasze dane. To dwukrotnie więcej niż przestrzeń, którą możemy mieć całkowicie za darmo. Co jednak istotne: jej cena nie zwala z nóg i jest dość — można powiedzieć — symboliczna.

Pierwsi użytkownicy, u których pakiet Google One Lite jest dostępny, to mieszkańcy Indii. I to właśnie tam internetowy gigant uruchomił sprzedaż tego 30 GB pakietu za ₹59, czyli równowartość około 2,7 pln. Myślę, że jest to kwota, którą spokojnie wielu byłoby w stanie zapłacić za święty spokój. I za to, by nie trzeba było walczyć z codziennymi porządkami, a wszystko działało jak należy. Od kopii zapasowych plików z naszego smartfona, przez dokumenty, na skrzynce Gmail z bogatą historią kończąc.

Bo warto pamiętać, że to miejsce, które współdzielone jest przez wszystkie usługi firmy. Od Zdjęć, przez Dysk, na właśnie skrzynce mailowej kończąc. Warto mieć jednak na uwadze, że to pierwszy z abonamentów w Google, którego nie można współdzielić w gronie rodzinnym. Mając jednak na uwadze że mowa o stosunkowo niewielkiej przestrzeni — ma to sens, bo nie bardzo jest się czym dzielić.

Zmiana w dobrym kierunku

Dla tych najwierniejszych użytkowników - 30 GB prawdopodobnie będzie niewystarczające i od dawna płacą oni już za dużo większe pakiety. Jednak podwojenie darmowej przestrzeni dla wielu może okazać się strzałem w dziesiątkę. Takim, który pozwoli im cieszyć się usługami Google skuteczniej niż kiedykolwiek - i to bez dodatkowych zmartwień, a jednocześnie bez żadnych większych kosztów.

I choć można dyskutować czy 8,99 zł miesięcznie to dużo czy mało (z jednej strony: mniej niż kawa w większości kawiarni, z drugiej: rocznie jakaś sumka się z tego zbiera -- i jest stałym zobowiązaniem), to myślę że jeśli i u nas pojawi się dodatkowy plan za symboliczne 3 złote: sam się na niego skuszę. Dla tych, którzy trzymają solidną kopię zapasową Zdjęć Google i innych cięższych dokumentów na dysku — z pewnością nie wystarczy.

